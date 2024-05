Rio Grande do Sul Governador gaúcho pede que população não volte às áreas de risco

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A expectativa é de que o Estado receba mais chuvas até a próxima segunda-feira. Foto: Lauro Alves/Secom A expectativa é de que o Estado receba mais chuvas até a próxima segunda-feira. (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com mais chuvas acometendo o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite fez um alerta para que a população de áreas de risco no Estado não retornem para as regiões evacuadas.

“Há uma perspectiva de chuvas elevando novamente os níveis dos rios. Por isso apelamos às pessoas para não voltarem aos locais de risco”, disse o governador durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (10).

Conforme previsão do tempo apresentada por meteorologistas do governo gaúcho, a expectativa é de que o Estado receba mais chuvas até a próxima segunda-feira (13). Os dias com possibilidade de temporais mais acentuados são domingo (12) e segunda.

As áreas que devem ser mais afetadas pela chuva são as regiões central, norte e nordeste do Estado, além dos vales, do litoral norte e da região metropolitana de Porto Alegre.

A partir deste sábado (11), os grandes rios que cruzam o Estado, como Taquari, Caí, Sinos e Jacuí devem voltar às cotas de inundação. No Guaíba, que banha a região da Grande Porto Alegre, as respostas mais significativas devem ser percebidas a partir de domingo. O nível do Guaíba pode voltar a superar os 5 metros.

O governador alertou que, além das enchentes, há risco de deslizamentos nas áreas onde o solo já está encharcado. Por esse motivo, haverá interdições preventivas nas rodovias ERS-332, na região de Arroio do Meio; ERS 129, no Vale do Taquari; e Rota do Sol, em Caxias do Sul.

“Sobre as chuvas dos próximos dias, a consequência mais provável é a de um repique do que a gente viu acontecer nos últimos dias e nas últimas semanas. Ou seja, rios que já foram afetados, como Taquari e Jacuí, depois com a contribuição aqui para o Guaíba e para a região metropolitana. Há também o risco de deslizamento em locais em que o solo está encharcado”, advertiu Leite.

“Por isso, a recomendação é para manter-se em alerta e evitar o retorno neste final de semana para suas comunidades”, finalizou o governador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-pede-que-populacao-nao-volte-as-areas-de-risco/

Governador gaúcho pede que população não volte às áreas de risco

2024-05-10