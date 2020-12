Flávio Pereira Governador gaúcho recebe apoio de Tarso Genro para manter ICMS elevado

Por Flavio Pereira | 16 de dezembro de 2020

Ex-governador Tarso Genro critica postura do MDB sobre projeto do ICMS de Eduardo Leite. (Foto Divulgação)

Em meio a uma difícil negociação com o MDB, para conseguir os votos necessários à aprovação do projeto que prorroga a vigência das alíquotas majoradas do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia, o governador gaúcho Eduardo Leite recebeu ontem apoio do ex-governador Tarso Genro,do PT.

Em sua conta no twitter, Tarso postou:

– Não aumentei, posso falar. O PMDB é contra a manutenção das alíquotas do ICMS, para pagar as contas num momento de grave crise sanitária, mesmo que sempre tenha aumentado impostos com esta finalidade. Nega este direito quando não governa, aliás ruinosamente, como sempre fez.

Governo gaúcho é criticado por usar bom senso

O governo do Estado foi alvo de severas críticas feitas ontem ao blog “Amigos de Pelotas” pelo professor de Educação Física, e atual reitor da UFPEL, Pedro Hallal, um dos mentores do modelo de Distanciamento colocado em prática no Rio Grande do Sul. Tudo porque agindo de forma sensata, o governo autorizou a flexibilização de medidas de distanciamento, devolvendo a autonomia aos prefeitos de todas as regiões para a adoção de medidas baseadas na realidade local.

Para o professor Hallal, “o Plano de Distanciamento Controlado do Governo do Estado se desmoralizou, esta é a verdade”.

Mais uma denúncia de “rachadinha”

Ao contrário do que se imaginava, o caso de suspeita de rachadinha no gabinete do ex-deputado estadual e hoje senador Flavio Bolsonaro, não foi o único no Brasil.

Há outros casos no país, como se depreende da denúncia contra o ex-deputado estadual gaúcho Edu Oliveira (PDT), oferecida ontem pelo Ministério Publico. O deputado e 10 assessores parlamentares foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de organização criminosa, peculato (desvio de dinheiro público), concussão (extorsão cometida por servidor público), uso de documento falso e falsificação de documento.

Estas são as figuras jurídicas que dão moldura aos casos da “rachadinha” praticada no gabinete.

As 1.500 vagas da Polícia Federal: promessa cumprida por Bolsonaro

O Diário Oficial da União publicou a autorização para a realização de concurso público para o preenchimento de cargos na Polícia Federal. No total, o concurso prevê a disponibilização de 1.500 vagas de nível superior para os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista e agente de polícia federal.

De acordo com a Portaria 14.358, que trata do assunto, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições será de até seis meses.

Este colunista conversou na última quinta-feira (10) com o presidente em Barra do Ribeiro, ocasião em que cumprimentou-o por mais uma promessa cumprida: a abertura de novo concurso da Polícia Federal.

No dia seguinte à conversa (11), o presidente determinou a publicação do decreto no Diário Oficial.

Weintraub ganha ação na qual vinculou PT às FARC

O ex-ministro da Educação, e atual diretor do Banco Mundial, Abraam Weintraub, comemorou ontem a vitória na Justiça em ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Na ação o partido pedia a condenação de Weintraub por vincular o PT às FARC e ao tráfico de drogas.

Weintraub chamou de “droga” Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef, além de se referir ao PT como amigo de traficantes, como as FARC.

A Sentença:

Processo 7835-24.2019.8.07.0001 -19ª Vara Civel de Brasília

“A ligação histórica das FARC, grupo colombiano, com o tráfico de drogas é inegável, sendo pública e notória. A ligação histórica do partido autor (PT) com o referido grupo também já foi demonstrada nos autos”.

