Rio Grande do Sul Governador indica o desembargador militar Fernando Lemos para a presidência do Banrisul

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lemos já exerceu o cargo entre 2003 e 2010 Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Lemos já exerceu o cargo entre 2003 e 2010. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite indicou nesta terça-feira (25) o nome do desembargador militar Fernando Lemos para ocupar a presidência do Banrisul em substituição ao economista Cláudio Coutinho.

Lemos, que voltará à função depois de passar por um processo de avaliação na Assembleia Legislativa do RS, já exerceu o cargo entre 2003 e 2010.

Ao anunciar o nome do substituto, o governador destacou o papel cumprido por Coutinho desde 2019 à frente da instituição financeira. “Coutinho levou ao Banrisul sua larga experiência nos setores público e privado, cumprindo com dedicação e qualidade técnica a missão e garantindo que o banco consolidasse sua trajetória de solidez. Foi um período em que a instituição se colocou ao lado das necessidades do povo gaúcho”, afirmou Leite.

Conforme o governador, a substituição tem como objetivo fazer avançar a aproximação do Banrisul com a estratégia de desenvolvimento do Estado. “Lemos nos ajudará a ampliar a presença no banco, em sintonia com nossos planos de acelerar o apoio à atividade produtiva a partir do financiamento, uma das prioridades da atual gestão”, explicou Leite.

Lemos se formou em Direito pela Universidade de Brasília em 1986. Foi presidente da extinta Caixa Econômica Estadual entre 1990 e 1991 e diretor do Banrisul entre 1996 e 1999, antes de exercer a presidência da instituição financeira nos governos de Germano Rigotto e Yeda Crusius. Atualmente, ocupa o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-indica-o-desembargador-militar-fernando-lemos-para-a-presidencia-do-banrisul/

Governador indica o desembargador militar Fernando Lemos para a presidência do Banrisul

2023-04-25