Política Governador ser de oposição não é motivo para deixar de atender projetos, diz Lula

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

O mandatário afirmou ainda que "chama (os governadores, vice-governadores e prefeitos) porque é importante a gente trazer o Brasil de volta para a civilidade". Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as preferências político-partidárias não devem interferir na relação do governo federal com governadores estaduais.

“Não é por o governador do Pará ser de oposição, o de São Paulo ser oposição, que vou deixar de atender projetos”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença de diversos prefeitos e governadores, nesta sexta-feira (26).

No evento para divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções para modalidades Mobilidade Grandes e Médias Cidades e Drenagem, Lula alfinetou os representantes de estado e vice-governadores que não estiveram presentes.

“Convoco o governador porque quero que ele vá, que ele fale, que diga o que tem que dizer. Alguns não têm comparecido”, afirmou.

O mandatário afirmou ainda que “chama (os governadores, vice-governadores e prefeitos) porque é importante a gente trazer o Brasil de volta para a civilidade”.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Lula se incomoda com a escolha, por parte de alguns governadores, de não participar das agendas presidenciais. Na última semana, quando esteve em São Paulo, criticou o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por não ter comparecido em evento.

2024-07-26