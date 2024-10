Política Governador Tarcísio de Freitas diz que o PCC orientou voto em Boulos em São Paulo

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

"Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora, isso não vai ter influência nenhuma na eleição", afirmou Tarcísio Foto: Reprodução de TV "Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora, isso não vai ter influência nenhuma na eleição", afirmou Tarcísio. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo (27) que há informações de inteligência apontando que a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) orientou eleitores a votarem em Guilhermes Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura paulistana.

A declaração foi dada a jornalistas no local onde o governador votou. Tarcísio estava acompanhado do candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Ao ser questionado sobre supostas orientações do PCC contrárias à campanha da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) para a prefeitura de Santos, no litoral paulista, o governador afirmou que “isso aconteceu aqui em São Paulo também, com o Ricardo”. “Disseram para votar no outro”, acrescentou.

“A gente vem alertando isso há muito tempo, a infiltração do crime organizado na política. Então, nós fizemos um trabalho grande de inteligência, temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas”, continuou Tarcísio.

Segundo o governador, “houve interceptação de conversas e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos”.

“Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora, isso não vai ter influência nenhuma na eleição”, completou. Questionado por uma jornalista sobre quem seria o candidato que houve a orientação a votar, Tarcísio respondeu: “Boulos”.

Nas redes sociais, Boulos criticou as declarações do governador. “O governador Tarcísio acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim”, declarou.

Em nota, a campanha de Boulos ainda classificou a atitude como “criminosa”. “O governador Tarcísio responderá na Justiça por sua atitude criminosa”, diz trecho do comunicado.

2024-10-27