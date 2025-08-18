Política Governadores da direita e presidentes de partidos se reúnem em jantar nesta terça

Antonio Rueda, o presidente do União Brasil, será o anfitrião. (Foto: Reprodução)

O presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, será o anfitrião de um jantar político estratégico nesta terça-feira (19), reunindo um grupo seleto de governadores de direita e dirigentes nacionais de diferentes partidos aliados.

O encontro, que deve acontecer em Brasília, terá como pauta central temas considerados prioritários e sensíveis para o campo conservador, como as articulações para as eleições presidenciais de 2026, o impacto do tarifaço anunciado por Donald Trump sobre produtos brasileiros, a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro — atualmente em prisão domiciliar —, e o reposicionamento de ministros que estão se afastando do governo Lula.

“Vamos tratar de tudo”, resumiu um integrante da direita, reforçando que o jantar será uma oportunidade para alinhar estratégias e debater os rumos do grupo diante do cenário político conturbado. A reunião ocorre no mesmo dia das convenções partidárias que deverão oficializar a federação entre União Brasil e o Progressistas (PP), o que confere ainda mais peso político ao evento.

Para o encontro, foram convidados nomes importantes do tabuleiro político: Valdemar Costa Neto, presidente do PL; Marcos Pereira, do Republicanos; Gilberto Kassab, do PSD; Baleia Rossi, do MDB; e Ciro Nogueira, líder do PP. A presença desses dirigentes reforça o objetivo de construir uma frente ampla de centro-direita, capaz de enfrentar o projeto de reeleição de Lula em 2026.

A iniciativa de Rueda surge em meio à tentativa da direita de se reagrupar após um recente episódio de “bate-cabeça”, causado pela defesa pública da família Bolsonaro ao tarifaço de Trump — uma medida que, segundo aliados, teria sido usada para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF). O problema é que muitos governadores da base conservadora, especialmente os que têm ambições presidenciais, não querem se indispor com Bolsonaro, mas também não podem ignorar o descontentamento do setor produtivo, fortemente impactado pelas tarifas norte-americanas.

Entre os governadores esperados para o jantar estão os mesmos que participaram de uma reunião semelhante no último dia 7, em Brasília: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Ratinho Júnior (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG), Mauro Mendes (União-MT), Cláudio Castro (PL-RJ) e Jorginho Mello (PL-SC). A ausência de representantes diretos da família Bolsonaro permitirá, segundo fontes próximas, um debate mais aberto sobre o cenário político da direita no chamado “pós-Bolsonaro”.

Vale lembrar que o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 2 de setembro, o que adiciona mais urgência às articulações em curso. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

