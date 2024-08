Mundo Governadores de Pensilvância e Minesotta são “finalistas” para cargo de vice de Kamala Harris nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

A candidata democrata passou o fim de semana conversando com três candidatos ao cargo, e está entre os dois governadores

A candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, já escolheu dois “finalistas” para concorrer com ela como vice-presidente: os governadores da Pensilvânia, Josh Shapiro, e de Minnesota, Tim Walz.

A informação é de fontes próximas a Harris, segundo a agência de notícias Reuters. Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA deve anunciar sua seleção nesta terça-feira (06) e deve aparecer com o escolhido em comício durante a noite na Universidade Temple, na Filadélfia.

Ainda de acordo com fontes da Reuters e da Associated Press, Harris passou o fim de semana conversando com três candidatos. A vice-presidente, confirmada como candidata democrata às eleições presidenciais na última sexta-feira (02), teria se reunido com Shapiro, Walz e o senador do Arizona Mark Kelly, em sua residência no Observatório Naval.

Ainda de acordo com fontes da AP, antes de conversar com os três, que são os mais prováveis de serem escolhidos, ela teria tido um encontro de 1h30 com o Secretário de Transportes, Pete Buttigieg, na sexta, e várias conversas virtuais com nomes como o governador de Kentuchy, Andy Beshear, e o de Ollinois, J.B. Pritzker.

Todos os top candidatos na lista de Harris são homens brancos com apelo para conquistar o voto de eleitores rurais, brancos ou independentes.

Além das conversas com cada um deles, durante o fim de semana, a vice-presidente também se encontrou com sua equipe de verificação, incluindo o ex-procurador-geral Eric Holder, que examinou as finanças e o histórico dos potenciais companheiros de chapa. Holder e seu escritório fizeram apresentações detalhadas sobre cada um dos finalistas, segundo várias fontes familiarizadas com o processo.

Harris está avaliando a decisão com seu marido, Doug Emhoff, seu cunhado Tony West e um pequeno círculo de assessores e conselheiros, disseram as fontes, que afirmam que todos os candidatos serão informados na noite desta segunda ou na manhã desta se foram escolhidos ou não.

O anúncio oficial do escolhido será feito antes da primeira aparição pública de Kamala como candidata escolhida pelo Partido Democrata, nesta terça, na Pensilvânia. Autoridades da campanha, familiarizadas com os preparativos, também afirmam que a campanha está planejando um anúncio conjunto através das redes sociais.

Um oficial de campanha que não quis se identificar conta que, após o anúncio da chapa, Kamala Harris e seu escolhido para vice vão sair em campanha e visitarão sete cidades dos estados-chave em cinco dias: Filadélfia, Pensilvânia; Eau Claire, Wisconsin; Detroit, Michigan; Durham, Carolina do Norte; Savannah, Geórgia; Phoenix, Arizona; e Las Vegas, Nevada.

