Política Governadores do Sul do Brasil tentam marca inédita nesta eleição

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

O Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro que jamais reelegeu seu governador. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul podem sair do pleito de outubro com uma marca inédita. Os três governadores eleitos em 2018 para os Estados da região Sul são também os favoritos na corrida deste ano, segundo as pesquisas mais recentes. Caso eles sejam bem sucedidos em seus planos, será a primeira vez na história que os três Estados vão reeleger simultaneamente os seus mandatários.

Em Santa Catarina, segundo o Paraná Pesquisas, Carlos Moisés (Republicanos) tem 25% das intenções de voto, seguido por Jorginho Mello (PL), que tem 15%, e Esperidião Amin (PP), com 12%. Foi eleito governador no segundo turno com o voto de mais de 70% do eleitorado.

Durante seu mandato, Moisés chegou a ser afastado do cargo entre os dias 24 de outubro de 2020 e 27 de novembro de 2020, por conta de um processo de impeachment, do qual acabou inocentado.

Foi novamente afastado da Chefia do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina em 26 de março de 2021, por decisão do Tribunal Especial de Julgamento, que aceitou a abertura de um segundo processo de impeachment, do qual também foi inocentado, por um único voto, reassumindo o controle do governo catarinense no dia 7 de maio de 2021.

No Paraná, tudo se encaminha para Ratinho Júnior (PSD) se reeleger, dado que na maioria das pesquisas ele figura com mais de 50% das intenções, contra cerca de 25% de seu adversário Roberto Requião (PT).

Com a soma de 3.210.712 votos (59,99% dos válidos), Ratinho Júnior foi eleito governador do estado do Paraná ao lado do vice Darci Piana, ainda no primeiro turno das eleições.

Já no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) renunciou ao cargo em abril para disputar a eleição para presidente da República. Sem conseguir se cacifar para isso, ele se lançou candidato a governador.

Ele tem 32% das intenções, contra 19% de Onyx Lorenzoni (PL), segundo pesquisa do Ipec divulgada no início desta semana. Se Leite se eleger, ele derrubará uma escrita que perdura desde a redemocratização de que o Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro que jamais reelegeu seu governador.

Na eleição de 2018, Leite foi eleito governador do Rio Grande do Sul no segundo turno com 53% dos votos válidos, derrotando o postulante à reeleição José Ivo Sartori. Tornou-se assim um dos governantes mais jovens da história do Estado e o primeiro governador brasileiro abertamente homossexual.

