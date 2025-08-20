Colunistas Governadores do Sul e Sudeste divulgam Carta de Curitiba e reforçam compromissos ambientais

Por Flavio Pereira | 20 de agosto de 2025

Os governadores Ratinho Junior (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro) e Renato Casagrande (Espírito Santo), e os vice-governadores Felício Ramuth (São Paulo) e Marilisa Boehm (Santa Catarina), se reuniram em Curitiba para a 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). (Foto: Jonathan Campos / Governo do Paraná)

Os governadores dos estados do Sul e do Sudeste marcaram posição ontem (19) ao participarem da Conferência da Mata Atlântica e assumirem o compromisso de trabalharem em diversas iniciativas verdes, como o Tratado da Mata Atlântica, incentivo ao uso de fontes renováveis de energia e mapeamento do uso e cobertura da terra. Alguns resultados concretos já são o plantio de mais de 35 milhões de mudas nativas e ampliação do monitoramento por satélite.

Os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Junior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro) e Renato Casagrande (Espírito Santo), e os vice-governadores Felício Ramuth (São Paulo) e Marilisa Boehm (Santa Catarina), se reuniram em Curitiba para a 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O evento ocorreu dentro da Conferência da Mata Atlântica, que reúne especialistas de diversas áreas para discutir avanços na preservação do bioma.

Governadores assumem compromisso com a pauta da COP30

A solenidade em Curitiba foi marcada pela defesa do meio ambiente, divulgação de exemplos de sustentabilidade e compromisso com a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro. Um dos produtos do encontro é a Carta de Curitiba, que reúne as principais propostas do grupo a respeito desses temas.

Um dos avanços concretos é que as Defesas Civis estão totalmente integradas e compartilham dados e expertises para mitigação de riscos e atuação em eventos extremos. Essa união já foi aplicada em situações de crise nos últimos anos, como no atendimento às enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul.

PSDB ladeira abaixo

O PSDB perdeu ontem, seu último governador. Eduardo Riedel, à frente do Mato Grosso do Sul, assinou a filiação ao PP, em Brasília. Antes de Riedel, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Pernambuco, Raquel Lyra, já tinham deixado o partido. Ambos foram para o PSD, de Gilberto Kassab.

Reforço do PP

Eduardo Riedel, disputará a reeleição no ano que vem, e chegou a ser convidado por Gilberto Kassab para migrar para o PSD, mas aliados dizem que ele optou pelo PP, pela maior capilaridade no Estado. Riedel também sempre foi próximo da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que comanda o partido no Estado.

Número do PSDB

O PSDB elegeu para a Câmara 13 deputados. Formou federação com o Cidadania, que elegeu 5. Essa federação vai ser desfeita ao final da legislatura, em 2026.

O PSDB, que foi a terceira maior bancada eleita em 2014, tinha 54 deputados — em 2010 tinha 53. Em 2018 caiu para 9ª posição na Câmara, elegendo apenas 25.

No Senado, a legenda conta com 3 representantes. Apenas 1 foi eleito pelo partido. Neste ano, 2 senadores migraram para o PSDB. Em 2022, o partido não elegeu nenhum senador e ainda perdeu 2.

Comissão de Segurança Pública aprova projeto de Zucco que cria Sistema Nacional de Busca de foragidos por Videomonitoramento

A proposta do deputsdo federal Zucco (PL) autoriza a integração das bases de dados da Justiça com câmeras de monitoramento em todo o país, permitindo a identificação e captura em tempo real de indivíduos com mandado de prisão em aberto. O texto prevê o uso de tecnologia de reconhecimento facial, convênios com estados e municípios, além da participação do Ministério Público e dos órgãos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Com a aprovação na Comissão de Segurança Pública, o projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.

Santa Casa presta homenagem ao diretor-geral Júlio Matos e anuncia administração compartilhada

O diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Julio Mattos, que completa 48 anos de atuação, foi agraciado ontem durante assembleia Extraordinária da Irmandade, com a medalha e diploma de Gran Benemérito, rara distinção concedida pela instituição. O Provedor, o Desembargador aposentado Alfredo Englert, descreveu para o colunista, o processo de sucessão já iniciado,até o final da atual gestão em 2027:

– Estamos iniciando uma administração compartilhada. O doutor Julio Mattos vai se afastar em janeiro. Então ele e Jader Pires da Silva, já aprovado pela Mesa, vão fazer uma transição pacífica e tranquila sem qualquer obstáculo. Então estamos indo na direção certa, tranquila no momento de uma sucessão da direção da Santa Casa de Porto Alegre”, afirma o Provedor da Santa Casa de Porto Alegre.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

