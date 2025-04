Brasil Governo amplia para R$ 12 mil o teto da renda das famílias que podem financiar imóveis pelo Minha Casa, Minha Vida

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Faixa 4 do programa financiará imóveis de até R$ 500 mil Foto: Giulian Serafim/PMPA A Faixa 4 do programa financiará imóveis de até R$ 500 mil. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal ampliou de R$ 8 mil para R$ 12 mil o teto da renda das famílias que podem financiar imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A Faixa 4 do programa financiará imóveis de até R$ 500 mil, em até 420 parcelas e com teto de juros de 10,5% ao ano.

O governo ainda não informou quando os contratos estarão disponíveis. Na quinta-feira (4), Lula assinou um decreto que destina verbas do Fundo Social do Pré-Sal para custear as faixas 1 e 2 do programa, voltadas a famílias de menor renda. Com isso, segundo o governo, o orçamento que já tinha sido reservado para o Minha Casa, Minha Vida poderá ser usado nas faixas mais altas e na expansão do programa para mais famílias.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (4). O governo ainda não informou, no entanto, quando as novas linhas de financiamento estarão disponíveis.

O governo espera beneficiar 120 mil famílias com essas linhas adicionais de financiamento. Segundo o Ministério das Cidades, os juros projetados, de 10,5% ao ano, estão abaixo dos praticados no mercado. Sem subsídio, as famílias pagarão o valor integral dos imóveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-amplia-para-r-12-mil-o-teto-da-renda-das-familias-que-podem-financiar-imoveis-pelo-minha-casa-minha-vida/

Governo amplia para R$ 12 mil o teto da renda das famílias que podem financiar imóveis pelo Minha Casa, Minha Vida

2025-04-04