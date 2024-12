Política Governo anuncia a liberação de mais R$ 7,6 bilhões em emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

A expectativa do governo é que a Câmara dos Deputados aprove projetos do pacote de cortes de gastos.

O governo atualizou nesta sexta-feira (13) a previsão de pagamento de emendas parlamentares. Serão R$ 7 bilhões até a segunda-feira (16). A liberação, se confirmada, ocorrerá no início da última semana de votação no Congresso antes das férias de fim ano. A expectativa do governo é que a Câmara dos Deputados aprove projetos do pacote de cortes de gastos.

Emendas parlamentares são verbas do Orçamento da União que o governo paga para deputados e senadores financiarem obras em seus Estados. A votação do pacote — prioridade do governo para este fim de ano —, ficou travada nos últimos dias em razão da insatisfação dos deputados com as regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a liberação de emendas. Essas regras são mais rígidas em relação à transparência dos pagamentos. A Câmara viu a ação do STF orquestrada com o governo, o que levou a um desgaste com o Palácio do Planalto.

Para tentar um meio termo — seguir as regras do STF de uma maneira que atendesse também às exigências da Câmara — o governo publicou uma portaria com diretrizes para o pagamento das emendas. Com base na portaria, está fazendo as liberações. Até segunda-feira, os valores pagos deverão ser:

– R$ 3,4 bilhões em emendas individuais (pagas ao parlamentar);

– Desses R$ 3,4 bilhões, R$ 3,19 são de emendas Pix, que têm esse apelido porque vão direto do parlamentar para os caixas de prefeituras ou governos beneficiados;

– R$ 373 milhões são emendas de bancada (pagas para as bancadas de Estados)

– R$ 3,8 bilhões são emendas específicas para a área de saúde;

Os projetos do pacote de corte de gastos que devem ser analisados na semana que vem tratam de:

– obrigatoriedade da biometria para concessão e manutenção de benefícios e prevê que o reajuste do salário mínimo precisa seguir o mesmo limite de crescimento das despesas estabelecido pela regra de controle das contas públicas;

– vedação de novos benefícios tributários em caso de déficit nas contas. E permite o bloqueio de emendas parlamentares na mesma proporção do corte que atingir outras despesas.

Há outros textos no pacote, que devem ficar para o ano que vem. Ao todo, o governo prevê economizar R$ 375 bilhões em 5 anos. O objetivo final é equilibrar as contas públicas e evitar aumento da inflação e dos juros.

O governo também enviou ao Congresso textos que limitam o crescimento do salário mínimo e tornam mais rígidas regras para uma pessoa ser apta a receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um auxílio governamental a pessoas pobres. As informações são do portal de notícias G1.

