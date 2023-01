Política Governo aponta primeiros suspeitos de financiar atos extremistas e pede bloqueio de 6 milhões de reais de bens

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Quantia deverá ser utilizada para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público em caso de posterior condenação Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Quantia deverá ser utilizada para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público em caso de posterior condenação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro dias após os atos terroristas que deixaram um rastro de destruição nas sedes dos Poderes, em Brasília, a Advocacia-Geral da União (AGU) apontou 52 pessoas e 7 empresas como responsáveis por ter financiado o transporte dos manifestantes golpistas à capital federal.

Em um pedido apresentado à Justiça Federal, o braço jurídico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva pede para bloquear bens desse grupo que somam R$ 6.539.100. Segundo o pedido da AGU, os valores devem ser usados para garantir reparos a danos materiais causados pelos radicais extremistas no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF).

No pedido, a AGU também solicitou que sejam apreendidas armas de fogo em nome dos envolvidos, a restrição para venda de veículos, além da decretação de indisponibilidade de imóveis rurais e urbanos e de embarcações e aeronaves.

De acordo com o pedido, ao pagar pelo deslocamento de manifestantes que cometeram o vandalismo, eles “no mínimo assumiram o risco pela prática dos atos ocorridos e pelos danos que deles derivaram, cometendo atos ilícitos”. Em outro trecho do documento, o órgão argumenta que essas pessoas “tiveram papel decisivo” nos acontecimentos de domingo e que por isso “devem responder pelos danos causados ao patrimônio público”.

Para chegar aos financiadores, a AGU se baseou inicialmente em uma lista de ônibus que foram fretados para deslocamento para o Distrito Federal no último fim de semana, fornecida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A partir desse levantamento inicial, foi feito um cruzamento com os veículos que foram apreendidos após a realização da manifestação. Com isso, a AGU considera que há um “juízo de segurança quanto ao envolvimento dessas pessoas no financiamento/transporte de manifestantes para Brasília”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política