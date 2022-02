Política Governo brasileiro diz que críticas dos Estados Unidos à viagem de Bolsonaro à Rússia são “extrapolações”

Bolsonaro e Vladimir Putin se reuniram em Moscou na quarta-feira Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Bolsonaro e Vladimir Putin se reuniram em Moscou na quarta-feira. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota, neste sábado (19), na qual chama de “extrapolações” as críticas do governo dos Estados Unidos à visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia.

Na sexta-feira (18), ao comentar a viagem Bolsonaro, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o Brasil “parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global”.

A visita de Bolsonaro ao presidente russo Vladimir Putin na quarta-feira (16), em Moscou, ocorreu em um momento de tensão entre a Rússia e países do Ocidente envolvendo uma possível invasão da Ucrânia. Durante o encontro, Bolsonaro afirmou: “Somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz”.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que o momento em que Bolsonaro escolheu para se solidarizar com a Rússia “não poderia ter sido pior.”

Bolsonaro já havia comentado as críticas do governo norte-americano à sua visita à Rússia. Ele afirmou que não tomou partido “de ninguém”. O tom da nota divulgada pelo Itamaraty neste sábado é mais duro. Nela, o Ministério das Relações Exteriores diz lamentar as críticas feitas pelos EUA e afirma que elas não são “construtivas nem úteis”.

“O Ministério das Relações Exteriores lamenta o teor da declaração da porta-voz da Casa Branca a respeito de pronunciamento do Senhor Presidente da República por ocasião de sua visita à Rússia. As posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Ministério das Relações Exteriores não considera construtivas nem úteis, portanto, extrapolações semelhantes a respeito da fala do Presidente”, diz o texto.

