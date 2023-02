Bruno Laux Governo brasileiro em aproximação com a Casa Branca

Por Bruno Laux | 11 de fevereiro de 2023

Foto: Ricardo Stuckert/PR

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A defesa pela democracia e o combate às mudanças climáticas marcaram o encontro do presidente Lula com o presidente estadunidense, Joe Biden. Reunidos nesta sexta-feira na Casa Branca, os chefes de estado destacaram a importância de parcerias entre os países para o fortalecimento dos temas.

Defesa da democracia

O presidente estadunidense reafirmou seu apoio à democracia brasileira, declarando que os EUA e o Brasil estão “juntos rejeitando a violência política” e “defendendo os valores de suas instituições democráticas”. Ele destacou ainda que as nações são as duas maiores democracias do hemisfério.

Governança do clima

Lula propôs a Joe Biden a criação de uma nova governança global para a gestão das questões climáticas. Ele sugere elaborar uma estrutura internacional para garantir a adesão de congressos e empresas às decisões globais sobre o tema, o qual é prioridade entre os dois países.

Guerra na Ucrânia

Ao ser questionado por uma jornalista nos EUA sobre uma possível hesitação em condenar a Rússia pela guerra na Ucrânia, Lula afirmou que o país tem todo o direito de se defender da invasão russa, a qual considera um equívoco de Vladimir Putin. Ele diz que o foco agora deve ser encontrar pessoas que tragam uma solução de paz para o conflito.

Guerra na Ucrânia II

Posteriormente, junto à Joe Biden, Lula aceitou emitir um comunicado que condena nominalmente a Rússia pela invasão ao país vizinho, além do desrespeito ao direito internacional e as mortes ocorridas. Além disso, são citados na declaração os ataques russo à infraestrutura essencial da Ucrânia, assim como os efeitos da guerra na economia mundial.

Indicação

O presidente Lula irá nomear a ex-presidente Dilma Rousseff para a presidência do Banco dos Brics. Sua indicação para o comando da instituição foi aprovada por todos os países integrantes do grupo.

Ação na justiça

O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo-RS) entrou com uma ação na Justiça Federal contra o presidente Lula. Ele afirma que a gestão do presidente transgride o princípio da impessoalidade, assim como de outros “norteadores do direito administrativo” do país, ao utilizar o termo “governo Lula” nos canais oficiais de comunicação da União.

Aposentadoria

O senador Paulo Paim (PT-RS) reapresentou no Senado um projeto de lei que prevê o direito de desfazer a aposentadoria para obter um valor maior com a inclusão de novas contribuições previdenciárias. Ele afirma que muitos aposentados seguem trabalhando após receber o benefício, em função de seu baixo valor.

ICMS sobre energia

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a regra federal que mudava a base de cálculo de ICMS sobre energia elétrica. A medida deve evitar a perda de R$2 bilhões em arrecadação para o RS.

Alinhamento de comunicação

Os coordenadores de Comunicação das secretarias de Estado e do gabinete do vice-governador, Gabriel Souza, estiveram reunidos nesta sexta-feira. Convocados pela Secretaria Estadual de Comunicação, participaram de um alinhamento de metas e premissas da gestão, elaborando estratégias de aprimoramento.

Queda nos feminicídios

A Secretaria Estadual da Segurança Pública apontou uma queda de 18,2% no número de feminicídios no estado do RS em janeiro. O índice representa o menor valor da série histórica dos últimos quatro anos.

Teatro IPE

A gestão das atividades culturais do Teatro IPE, em Porto Alegre, estará sob o comando da Secretaria de Estado da Cultura do RS pelos próximos 20 anos. O imóvel estava inativo há mais de duas décadas e agora será reaberto para apresentações.

Direitos da Mulher

A deputada estadual Sofia Cavedon solicitou à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do RS, a realização da posse do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. O pleito para o corpo do órgão foi realizado em 2022, mas até então o processo eleitoral não foi concluído.

Recorde no agro

O agronegócio gaúcho registrou valor recorde em exportações no ano de 2022, de acordo com relatório divulgado pelo governo estadual. Somando US$16 bilhões em produtos exportados, o setor foi responsável por 71,5% das vendas externas do RS.

Contrato suspenso

A Prefeitura Municipal suspendeu o contrato com o consórcio Porto Alegre Limpa, o qual realizava parte da coleta automatizada de lixo na Capital. O encerramento do acordo ocorre em função do não cumprimento do serviço completo por parte do conjunto de empresas, o qual não apresentou condições de atender a demanda.

Orçamento Participativo

O prefeito Sebastião Melo esteve realizando vistorias em bairros da Zona Sul de Porto Alegre, conferindo solicitações apresentadas nas assembleias do Orçamento Participativo. Acompanhado de secretários, ele verificou demandas como regularização fundiária, saneamento, patrolamentos e manutenção de espaços públicos.

Capacitação

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria promoveu um treinamento de capacitação para agentes da EPTC e da Guarda Municipal. Os profissionais foram instruídos a utilizar o app 156+POA para auxiliar no registro de problemas urbanos na capital.

Bônus-moradia

O bônus-moradia concedido às famílias cadastradas no Departamento Municipal de Habitação foi reajustado para R$113.280,14. A mudança é a segunda alteração no benefício desde o início da gestão vigente, representando um aumento total de mais de 43% em seu valor.

