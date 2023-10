Mundo Governo brasileiro confirma a morte de gaúcho em Israel e “reitera absoluto repúdio a todos os atos de violência” no país

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nascido em Porto Alegre, Ranani tinha 24 anos Foto: Reprodução Nascido em Porto Alegre, Ranani tinha 24 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota, na manhã desta terça-feira (10), na qual confirma e lamenta a morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer em Israel. O óbito já havia sido informado à imprensa por familiares da vítima no dia anterior.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, afirmou o Itamaraty.

Nascido em Porto Alegre, Ranani tinha 24 anos. Ele estava em uma rave que foi atacada no sábado (9) pelo grupo extremista Hamas perto da Faixa de Gaza. O gaúcho morava em Tel Aviv havia sete anos. Ele trabalhava como entregador e tinha prestado serviço militar no país do Oriente Médio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-brasileiro-lamenta-a-morte-de-gaucho-e-reitera-absoluto-repudio-a-todos-os-atos-de-violencia-em-israel/

Governo brasileiro confirma a morte de gaúcho em Israel e “reitera absoluto repúdio a todos os atos de violência” no país

2023-10-10