Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Lula disse que “o Lulinha paz e amor” vai estar disponível para conversar quando Trump quiser falar sobre o tarifaço. Foto: Ricardo Stuckert/PR e Reprodução Lula disse que “o Lulinha paz e amor” vai estar disponível para conversar quando Trump quiser falar sobre o tarifaço. (Foto: Ricardo Stuckert/PR e Reprodução) Foto: Ricardo Stuckert/PR e Reprodução

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo brasileiro tem buscado estabelecer um contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos EUA para contornar a crise causada pela imposição de tarifas de 50% contra parte significativa das exportações brasileiras ao país.

“Temos trabalhado em várias frentes para estabelecer um contato racional, uma agenda e uma mesa de negociação, o que tem sido atrapalhado por forças internas brasileiras que têm atuado contra o interesse nacional e também por algum problema de ruído nos próprios Estados Unidos”, disse Durigan, por videoconferência, em um evento nesta semana.

“O que a gente tem reforçado é que não existe fundamento econômico para as medidas (dos EUA)”, argumentou. “O Brasil tem um déficit na balança de bens com os Estados Unidos nos últimos 15 anos de algo como US$ 90 bilhões de dólares, o que representa 500 bilhões de reais em um câmbio de R$ 5,5 (por cada dólar)”, reforçou.

“Não faz sentido que haja uma penalização aos empresários, sejam os empresários brasileiros ou os americanos”, completou Durigan.

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feira (28), que “o Lulinha paz e amor” vai estar disponível para conversar quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quiser falar sobre o tarifaço.

O petista criticou o comportamento do mandatário americano e disse que não há mais espaço para o “imperador” no mundo. As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Balanço Geral MG, da Rede Record.

“Ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem negociar. São três ministros de alto nível para negociar (Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira). Só que ninguém dos Estados Unidos quer conversar”, disse Lula.

“O presidente americano se acha dono do planeta. Ele acha que pode afirmar o que ele quiser e os outros têm que obedecer. E ficam dizendo: ‘Ah, o Lula tinha que ligar’. Eu não.” O presidente afirmou que “há muito tempo aprendeu a andar de cabeça erguida” e que “um homem digno não rasteja diante de outro”.

Também ressaltou que o presidente americano sequer lhe enviou uma carta e ainda criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pelas declarações que este havia feito contra ele. “Se ele estudasse um pouco, se ele deixasse de querer ser um falso humilde e bater o pé na verdade, ele ia saber que nós temos outro mecanismo para vender nossos produtos”, continuou Lula.

“No começo do século, as exportações americanas significavam 20% das exportações brasileiras. Hoje significam 12%. Desses 12%, só 4% foram taxados, sabe, acima da média.”

O petista afirmou ainda que o comércio brasileiro com a China é o dobro do realizado com os Estados Unidos – são US$ 160 bilhões contra US$ 80 bilhões. (Com informações do Valor Econômico)

