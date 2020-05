Política Governo confirma o general Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

O governo publicou uma nota no Twitter do Ministério da Saúde neste sábado (16) confirmando Pazuello como ministro interino Foto: Alan Santos/PR O governo publicou uma nota no Twitter do Ministério da Saúde neste sábado (16) confirmando Pazuello como ministro interino. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Homem de confiança de Jair Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello assume interinamente o comando do Ministério da Saúde após a confirmação da saída de Nelson Teich. O governo publicou uma nota no Twitter do Ministério da Saúde neste sábado (16) confirmando Pazuello como ministro interino.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984, Pazuello foi coordenador da Operação Acolhida, que cuida de refugiados venezuelanos na fronteira com Roraima.

Também esteve à frente da 12ª Região Militar, no Amazonas. O general ainda aparece como o comandante da 12ª Região Militar no site da instituição. Ao deixar o comando para assumir a secretaria-executiva do Ministério da Saúde, Pazuello disse que “não tem general na gaveta, não” e que retornaria ao posto assim que ajudasse Teich a organizar o ministério.

Entre os oficiais das Forças Armadas próximos a Bolsonaro, há torcida para que o general seja nomeado ministro em definitivo. Por enquanto, o governo o trata como interino. Outros nomes estão no páreo, como o da médica Nise Yamaguchi.

Número 2 da Saúde

Desde 22 de abril, Pazuello vinha atuando como secretário-executivo da Saúde, a pedido de Bolsonaro, para coordenar a transição entre a gestão de Luiz Henrique Mandetta (DEM). Em sua primeira entrevista na condição de secretário, Pazuello disse que, apesar da curva ascendente de mortes e casos registrados de covid-19 no país, a situação estava “mais fácil” para a gestão Teich em comparação com a do seu antecessor.

Colegas militares destacam o perfil “determinado” do general e elogiam o fato de Pazuello ter se colocado como solução transitória no governo durante a pandemia de coronavírus. O ministro interino foi descrito como um “resolvedor de problemas” por um coronel que foi seu colega de turma no Curso de Comando e Estado-Maior do Exército.

