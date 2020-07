O anúncio do novo documento foi feito nesta semana pelo ministro da Saúde, Magnus Heunicke. Ele enfatizou que ‘‘o país quer facilitar a entrada de todos os dinamarqueses, especialmente para viagens de negócios em outros países’’. O passaporte, apesar de digital, pode ser impresso e terá o selo do Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores e da Polícia Nacional da Dinamarca.

O teste para detectar a doença deve ser realizado pelo menos sete dias antes da impressão do documento, que só poderá ser emitido para pessoas com mais de 18 anos. No entanto, as crianças também poderão fazer o pedido a partir de meados deste mês.

Já os exames para detectar a Covid-19 podem ser realizados de forma gratuita em um dos 17 centros de testes que estão espalhados pelo país. Esses centros estavam programados para serem desativados em novembro deste ano, mas vão funcionar até ao final de 2021.