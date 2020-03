Mundo Governo da Itália decreta quarentena e ordena o fechamento de cinemas, teatros e museus por causa do coronavírus

8 de março de 2020

Com o avanço do novo coronavírus, o governo da Itália decretou uma quarentena em toda região da Lombardia, incluindo a capital econômica do país, Milão, assim como a região de Veneza, o norte de Emiglia Romana e o leste de Piemonte.

A medida foi assinada neste domingo (08) pelo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte e afeta pelo menos 16 milhões de pessoas. A imposição de restrições implica um sacrifício econômico no curto prazo em uma tentativa de evitar uma epidemia mais severa.

Os deslocamentos para entrar e sair dessas regiões do país serão estritamente limitados durante a quarentena, em vigor até 3 de abril, segundo os jornais Il Corriere della Sera e La Repubblica.

As autoridades afirmaram que será preciso dar uma permissão específica para sair das áreas em isolamento para emergências familiares ou de trabalho. A polícia vai parar os viajantes para verificar se eles têm motivo para atravessar os bloqueios.

O decreto ordena ainda o fechamento de cinemas, teatros e museus em todo o país. Mais de 230 pessoas já morreram em razão do coronavírus na Itália. O número de casos da doença no país chega a quase 6 mil.

A Itália é o país europeu mais atingido pela epidemia e o terceiro em nível mundial.

