Governo da Suécia anuncia que decidiu formalmente pedir a adesão à Otan

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

A Suécia decidiu seguir os passos de sua vizinha Finlândia em um movimento que redesenhará o mapa geopolítico do norte da Europa Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo da Suécia anunciou nesta segunda-feira (16) que decidiu formalmente pedir a adesão à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). A Suécia decidiu seguir os passos de sua vizinha Finlândia em um movimento que redesenhará o mapa geopolítico do norte da Europa.

“Há uma ampla maioria no parlamento sueco para aderir à Otan”, disse a primeira-ministra Magdalena Andersson após um debate sobre política de segurança no parlamento. “A melhor coisa para a Suécia e a população sueca é aderir à Otan.”

A invasão da Ucrânia pela Rússia, que chama de “operação especial”, destacou as vulnerabilidades da Suécia e da Finlândia, apesar de sua estreita cooperação com a Otan nos últimos anos.

Andersson declarou que, apesar da decisão, não existe “nenhuma ameaça militar direta contra a Suécia neste momento”.

O que é a Otan

A Otan é, antes de tudo, uma aliança militar feita entre países da América do Norte e Europa que foi criada a partir da escalada da Guerra Fria. A principal sede da organização fica em Bruxelas, na Bélgica.

Liderada pelos Estados Unidos, o objetivo principal da aliança na época de sua criação era proteger os países da Europa Ocidental da expansão da União Soviética e combater a disseminação do comunismo após a Segunda Guerra Mundial.

O Tratado do Atlântico Norte foi assinado em 4 de abril de 1949 por 12 países fundadores, que incluíam EUA, Canadá, Reino Unido, França e outras oito nações europeias. Logo de início, os membros concordaram em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado que fizesse parte da aliança.

Com o tempo, a Otan cresceu e hoje conta com 30 membros. Em ordem alfabética, são: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Turquia.

