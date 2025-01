Mundo Governo de Joe Biden deportou mais de 3 mil imigrantes para o Brasil em dois anos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Este ano, mesmo com o governo Biden se encerrando no dia 20 de janeiro, 100 imigrantes foram deportados. Foto: Reprodução Este ano, mesmo com o governo Biden se encerrando no dia 20 de janeiro, 100 imigrantes foram deportados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do ex-presidente americano Joe Biden deportou pelo menos 3660 pessoas de diversas nacionalidades para o Brasil entre os anos de 2023 e 2025, mostram dados da BH Airport, concessionária responsável pelo aeroporto internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG).

Segundo o levantamento, que aponta os imigrantes recebidos pelo Brasil apenas pelo aeroporto de Belo Horizonte, em 2023 o governo americano deportou 1418 imigrantes ilegais que chegaram ao País pela capital mineira. Em 2024, o número subiu para 2142 pessoas. Já em 2025, mesmo com o governo Biden se encerrando no dia 20 de janeiro, mais 100 imigrantes foram deportados.

Foram, no total, 32 voos no período: 14 voos em 2023, 17 voos em 2024 e mais um voo em 2025. Não há uma obrigatoriedade, por parte do governo federal, em dar apoio os deportados. Isso se dá porque não são refugiados ou exilados políticos.

Além disso, não há um processo de repatriação, porque já são brasileiros. Geralmente, o governo apenas fornece condições aos deportados para voltarem a sua terra natal. Os deportados de outras nacionalidades são encaminhados aos seus países de origem.

Dignidade

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), parabenizou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por determinar a remoção das algemas dos brasileiros deportados dos Estados Unidos. Alckmin também falou sobre o envio do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para levá-los ao destino final, em Minas Gerais. O vice de Lula também citou um trecho da Constituição que aborda os Direitos Humanos.

“Nossa Constituição estabelece a dignidade da pessoa humana como princípio republicano basilar e a prevalência dos direitos humanos como um dos eixos das suas relações internacionais”, afirmou.

Na noite de sábado (25), o chanceler Mauro Vieira se reuniu com o superintendente interino da Polícia Federal no Amazonas, Sávio Pinzón, e com o major-brigadeiro Ramiro Pinheiro, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, em Manaus. Pinzón e Pinheiro relataram a Vieira sobre o que passaram os brasileiros repatriados.

Na noite de sexta-feira (24), o voo com 88 brasileiros pousou no Aeroporto Internacional de Manaus ao invés de ir diretamente para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins, em Minas Gerais.

O avião pousou em Manaus para fazer um reabastecimento. Porém, durante o procedimento, apresentou problemas técnicos no ar-condicionado, causando um princípio de tumulto entre os passageiros, levando o cancelamento do prosseguimento a Minas.

Os brasileiros estavam sendo transportados algemados pelos EUA. Já no Brasil, o Ministério da Justiça determinou a retirada das algemas, classificadas pela pasta como um “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.

Em Confins, os brasileiros relataram problemas com alimentação, falhas técnicas, maus-tratos e agressões no voo americano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-de-joe-biden-deportou-mais-de-3-mil-imigrantes-para-o-brasil-em-dois-anos/

Governo de Joe Biden deportou mais de 3 mil imigrantes para o Brasil em dois anos

2025-01-26