Ataque a creche em Blumenau na quarta-feira deixou quatro crianças mortas. (Foto: Divulgação)

Um professor da escola estadual Georg Keller, em Joinville (SC), disse, em sala de aula, que “mataria uns 15, 20”, se referindo ao ataque a creche em Blumenau (SC) na última quarta-feira, em que morreram quatro crianças. “Entrar com dois facões, um em cada mão e ‘pá’. Passar correndo e acertando”, completou. O momento da declaração foi gravado por alunos. Pais e alunos querem a expulsão do profissional. A Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina informou que vai apurar a conduta do profissional.

Em nota, a Secretaria disse que “está tomando todas as medidas cabíveis” e fará a “verificação dos fatos para dar andamento ao processo”.

Uma jovem ouvida pelo portal NSC Total, aluna do primeiro ano do ensino médio, conta que a turma estava conversando sobre a tragédia em Blumenau, quando o professor entrou na conversa e afirmou que “mataria mais do que quatro pessoas, pois a população está muito grande”.

Ainda segundo essa jovem, o professor costuma fazer comentários preconceituosos e de ódio em diversas ocasiões. Ela diz que certa vez uma colega confessou estar triste durante uma aula, e o professor teria sugerido que ela retirasse a própria vida para “poupar oxigênio no mundo”.

“Ele diz que mulher não deve ter os mesmos direitos dos homens. Ele xinga nas aulas. Ninguém gosta das aulas dele, todos ficam desanimados. O que ele ensina é errado”, acrescenta a jovem, ao portal NSC Total.

Nota

Vaja abaixo a nota da Secretaria, na íntegra: “A Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio da coordenadoria regional de Joinville, informa que está ciente da situação envolvendo um professor na EEB Dr. Georg Keller e está tomando todas as medidas cabíveis. Neste primeiro momento, será realizada a escuta junto a direção da escola para verificação dos fatos para dar andamento ao processo. A SED salienta que, visando o fortalecimento socioemocional, o currículo catarinense trabalha com competências e habilidades que ampliam o respeito e a empatia na sociedade. As coordenadorias regionais também contam com profissionais como psicólogos e assistentes sociais, que compõem o Núcleo de Prevenção às Violências Escolares (NEPRE), para dar suporte às escolas e estudantes.” As informações são do jornal O Globo.

