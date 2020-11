Brasil Governo de São Paulo publica decreto que prorroga quarentena no Estado até 16 de dezembro

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Decreto foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (17). Estado segue em quarentena desde março Foto: Divulgação/Igesp Decreto foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (17). Estado segue em quarentena desde março. (Foto: Divulgação/Igesp) Foto: Divulgação/Igesp

O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no Estado até o dia 16 de dezembro. A medida tinha sido anunciada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16) e foi publicada no Diário Oficial desta terça (17).

Apesar dos avanços nas flexibilizações, desde março a quarentena é mantida e foi sendo prorrogada pela gestão estadual. Durante a coletiva desta segunda-feira, o governo de São Paulo admitiu que ocorre um aumento nas internações por Covid-19 no Estado.

Na última semana epidemiológica, que vai do dia 8 ao dia 14 de novembro, as internações de casos suspeitos e confirmados da doença cresceram 18% em relação à semana anterior: a média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009.

O Plano São Paulo, que regulamenta os estágios da quarentena nas diversas regiões do estado, estabelecendo medidas mais duras ou leves de acordo com os indicadores de saúde de cada local, não será atualizado nesta semana.

De acordo com o governo, a mudança não será feita por conta da falha nos dados do Ministério da Saúde que impactou os dados de mortes por Covid-19 em SP na última semana. São esses indicadores que determinam as fases da quarentena em cada região.

Nesta segunda-feira, o estado chegou a 40.576 mortes por coronavírus no total e 1.169.377 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. O total de casos novos por semana, que estava em queda, ficou estável no estado de SP em relação à semana anterior.

Segundo o secretário de saúde estadual, Jean Gorinchteyn, se os indicadores de saúde continuarem a crescer, medidas mais restritivas na quarentena poderão ser adotadas. “Se nós tivermos índices aumentados, seguramente, medidas muito mais austeras e restritivas serão realizadas no sentido de continuarmos a garantir vidas. É assim que o faremos”, afirma Jean.

