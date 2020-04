O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (1) a ampliação do programa Viva Leite, com entrega gratuita de leite a 21 idosos que estão em abrigos e em cadastros estaduais de pessoas com condições de necessidade de assistência sócio-econômica. A distribuição começará em 6 de abril e vai durar 60 dias, até 6 de junho.