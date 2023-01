O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20) a exoneração do superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Piauí, Paulo Nunes Moreno.

Ele era o único, entre os 27 chefes locais da PRF indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda estava no cargo. Os outros 26 haviam sido exonerados pelo governo na quinta (19).