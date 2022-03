Economia Governo deve lançar Plano Nacional de Fertilizantes nesta sexta

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Preço dos fertilizantes deve subir por contra de conflito no Leste Europeu. Foto: Divulgação Preço dos fertilizantes deve subir por contra de conflito no Leste Europeu. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo federal deve anunciar nesta sexta-feira (11) um Plano Nacional de Fertilizantes com diretrizes para aumentar investimentos na produção e reduzir a dependência de cerca de 85% de importação do produto usado na agricultura.

“Ao atender crescente demanda por produtos e tecnologias, as medidas estabelecidas pelo PNF buscam readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação, com potencial para tornar o Brasil um protagonista no mercado mundial de fertilizantes”, disse o Planalto em nota.

Entre os países com larga escala de produção agrícola, o Brasil é o único sem autonomia no fornecimento de fertilizantes, o que parece um contrassenso dado o peso do agronegócio brasileiro no comércio internacional.

