Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

O astronauta Marcos Pontes foi ministro de Bolsonaro e hoje atua como senador. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispensou o ex-comandante da Marinha Almir Garnier dos Santos e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), eles eram representantes da Presidência da República – o primeiro, na condição de titular, e o segundo, de suplente.

Almir Garnier atuou como comandante da Marinha entre 2021 e 2022. O astronauta Marcos Pontes foi ministro de Bolsonaro durante quase todo o mandato do ex-presidente, tendo se licenciado para se candidatar a senador pelo PL de São Paulo, cargo que exerce atualmente.

No lugar deles, Lula designou dois economistas ligados ao PT: Rodrigo Alves Teixeira (titular) e Bruno Moretti (suplente). As mudanças foram publicadas na edição dessa quarta-feira (15) do Diário Oficial da União (DOU).

Rodrigo Alves Teixeira é analista do Banco Central (BC) e atualmente exerce a função de secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil. Já Bruno Moretti é analista do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele assessorava a liderança do PT no Senado Federal.

A Camex é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Criado em 1995, o órgão tem a atribuição de formular, adotar, implementar e coordenar as políticas e atividades relativas ao comércio exterior brasileiro, à atração de investimentos estrangeiros diretos, a investimentos brasileiros no exterior, aos temas tarifários e não tarifários e ao financiamento às exportações com o objetivo de promover o aumento da produtividade e da competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional.

No fim de semana, Alckmin anunciou Marcela Carvalho como a nova secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior.

Servidora de carreira, Marcela é analista de comércio exterior do MDIC. Ela é graduada em relações internacionais, pela Faculdade Integrada do Recife, e mestre em Desenvolvimento e Comércio Internacional, pela Universidade de Brasília (UnB).

Na terça (14), em Santo Amaro (BA), em solenidade que marcou a retomada do Minha Casa, Minha Vida, o presidente Lula afirmou que apoiadores radicais de Jair Bolsonaro (PL) que estão na administração federal devem ser afastados nas próximas semanas.

“A gente ainda nem conseguiu as equipes que a gente tem que montar. A gente tem que tirar bolsonarista escondido ainda, aquela gente que está infiltrada no nosso governo”, destacou na ocasião.

Na semana passada, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN, Lula havia comentado sobre apoiadores de Jair Bolsonaro que seguem em algum posto governamental fora do País.

“Nós detectamos gente recebendo salário em Miami, em Lisboa e em Paris. Pessoas ligadas a ele [Bolsonaro] que se colocaram em algum conselho e estão trabalhando em nome do Estado brasileiro”, explicou.

Na Bahia, Lula também fez um aceno aos prefeitos de municípios menores, e disse que manterá a interlocução com o propósito de reduzir as desigualdades entre as cidades de diferentes regiões do País.

