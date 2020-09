Agro Governo divulga regulamento e exigências sanitárias para exposição de animais na Expointer Digital

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

O evento será realizado de 26 de setembro a 4 de outubro Foto: Divulgação O evento será realizado de 26 de setembro a 4 de outubro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul divulgou o regulamento e as exigências sanitárias previstas para a 83ª Exposição Estadual de Animais, alusiva aos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O evento será realizado de 26 de setembro a 4 de outubro, durante a Expointer Digital. As categorias da exposição de animais são: bovinos, ovinos, equinos, bubalinos e aves. Como nos anos anteriores, as inscrições devem ser feitas por meio das associações de criadores.

O objetivo é expor e comercializar reprodutores das diferentes espécies de animais domésticos; proporcionar aos criadores o conhecimento do grau de desenvolvimento da produção animal, pelo exame dos reprodutores expostos; apresentar a produtores e industriais o que vem sendo realizado no setor do agronegócio; demonstrar os resultados do emprego de novas tecnologias, visando ao aprimoramento dos rebanhos; e estabelecer maior intercâmbio entre os meios criatórios, produtivos e industriais, além da troca de experiências entre técnicos.

Expointer Digital

O novo formato da Expointer, a Expointer Digital, foi apresentado na segunda-feira (31) pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.

Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a plataforma digital será utilizada para transmitir em tempo real as provas, julgamentos e leilões de animais, bem como a exibição de maquinário, programações técnicas e shows. O portal contará também com salas de reunião para negócios e central de vendas de produtos da agricultura familiar.

