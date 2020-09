Porto Alegre Fiergs alerta para urgência na ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Terminal é administrado pela Fraport Foto: Divulgação Terminal é administrado pela Fraport. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) revelou preocupação com a possibilidade admitida pela CEO da Fraport, Andreea Pal, de faltarem recursos para a ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, se as obras não forem concluídas até dezembro do próximo ano.

A entidade afirmou que entende que os trâmites para a retirada de famílias que ainda ocupam uma área na qual as obras deveriam ser realizadas precisam ser desembaraçados. A Fiergs ressaltou que a ampliação da pista traria competitividade à indústria e às exportações gaúchas, reduzindo o custo das empresas, já que atualmente a maioria das vendas externas são transportadas via terrestre.

A conclusão do prolongamento da pista permitiria a operação de voos de carga com aeronaves de grande porte em longa distância de Porto Alegre ao exterior, apontou a federação.

