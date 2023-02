Rio Grande do Sul Governo do Chile reconhece o Rio Grande do Sul como zona livre de aftosa sem vacinação

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Medida permite a exportação da animais e produtos derivados para o país andino. (Foto: Fernando Dias/Arquivo Seapi)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de dois meses após o envio de uma equipe ao Rio Grande do Sul para avaliar os protocolos de defesa sanitária animal, o governo do Chile acaba de reconhecer o Estado como área livre de aftosa sem vacinação. A medida foi repassada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e ratificada pela edição desta segunda-feira (6) do Diário Oficial do país andino.

Com isso, o mercado gaúcho está habilitado a exportar animais e produtos com tal origem para o mercado chileno. Além disso, a conquista do certificado internacional de área livre de aftosa sem vacinação, concedido em maio de 2021 pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), também somou pontos a favor do Estado.

O titular da Seapi, Giovani Feltes, destaca que o reconhecimento é uma das consequências do cuidado e da fiscalização das medidas sanitárias por parte do órgão, bem como da da conscientização dos produtores e da responsabilidade por parte das entidades.

“Trata-se de uma grande oportunidade para novos negócios, inclusive porque o Chile mantém acordos bilaterais com diversos países europeus, aspecto que pode abrir portas para a exportação da carne gaúcha”, ressalta do secretário.

Na avaliação do presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), Rogério Kerber, a novidade favorecerá o comércio gaúcho: “O Chile é o primeiro mercado a reconhecer o Rio Grande do Sul como zona livre de aftosa sem vacinação. Isso permitirá que as empresas trabalhem essa área com vistas à exportação dos nossos produtos”.

A diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Rosane Collares, define o país andino como um dos mais exigentes da América do Sul. “Tanto é assim que serve de balizador para outras federações procurarem novos mercados de proteína animal.”

No mês que vem, a Seapi deverá receber uma missão das Filipinas (Ásia), também com o objetivo de conferirem pessoalmente as condições sanitárias do Rio Grande do Sul como área livre de aftosa sem vacinação. Além disso, a pasta estadual aguarda resposta por parte da República Dominicana (Caribe), que em janeiro também enviou equipe ao território gaúcho.

Cotrijal

Junto com o governador Eduardo Leite e outras autoridades, o secretário Giovani Feltes participou do lançamento da 23ª Expodireto Cotrijal, nesta segunda-feira, em cerimônia no Hotel Deville, em Porto Alegre. A tradicional feira de agronegócio na cidade de Não-Me-Toque (Região Noroeste do Estado) será realizada de 6 a 10 de março.

A exemplo das edições anteriores, o foco são as novas tecnologias para o campo e a geração de negócios, aproximando produtores, empresas do setor e instituições financeiras. O titular da pasta salientou:

“A Expodireto é a continuidade da evolução e uma forma de sintonia e interface entre quem produz no campo e as indústrias responsáveis pelos equipamentos. Mais do que tudo, essa grande feira é um facilitador para que as coisas aconteçam e estimulador para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul”.

O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, frisou que a feira de Não-Me-Toque tem a missão de buscar o aumento da produtividade por meio da inovação e da tecnologia: “Durante os cinco dias do evento, promovemos o encontro do que existe de mais avançado no setor”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-chile-reconhece-o-rio-grande-do-sul-como-zona-livre-de-aftosa-sem-vacinacao/

Governo do Chile reconhece o Rio Grande do Sul como zona livre de aftosa sem vacinação