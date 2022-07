Rio Grande do Sul Governo do Estado assina acordo de cooperação turística com o Uruguai

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro Tabaré Viera esteve reunido com o governador Ranolfo no Palácio Piratini. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul e o Uruguai firmaram, nesta quinta-feira (7), um acordo de cooperação turística. Assinado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e pelo ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Viera, em agenda no Palácio Piratini, o documento visa fortalecer e expandir a cooperação técnica bilateral no setor de turismo.

O convênio potencializará a organização de ações de formação e treinamento de servidores de ambas as partes, assim como o desenvolvimento conjunto de projetos e atividades relacionadas ao turismo. “É a formalização de uma parceria natural, que acontece por sermos duas regiões próximas geograficamente e também culturalmente. Importante ressaltar que o Rio Grande do Sul é o segundo destino escolhido por turistas estrangeiros entre os Estados do Brasil, conforme o IBGE.”, disse Ranolfo.

Na reunião, o ministro uruguaio apresentou dados sobre o turismo no seu país e confirmou a participação na 45ª Expointer, que se realiza de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. “O Uruguai vai estar na Expointer. Queremos promover mais políticas conjuntas, pois temos muitas afinidades e interesses comuns”, disse Tabaré Viera. O secretário de Turismo, Raphael Ayub, também participou da agenda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul