Rio Grande do Sul Governo do Estado assina ordem para construção de nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Previsão de conclusão da obra é de seis meses; estrutura ficará entre Arroio do Meio e Lajeado. (Foto: EGR divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), assinou, com a empresa Engedal Construtora de Obras Ltda, a ordem de início para construção da nova ponte sobre o Rio Forqueta. A estrutura ficará localizada no km 75 da ERS-130, entre Arroio do Meio e Lajeado.

A iniciativa surge em decorrência dos danos causados pelas fortes chuvas que assolaram o Vale do Taquari, responsáveis pela queda da antiga ponte que ligava os municípios. O custo está estimado em R$ 14,05 milhões, e a previsão de conclusão é de seis meses. A obra será financiada com recursos próprios, provenientes da praça de pedágio da EGR.

A ação integra o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

A primeira etapa da obra de construção consistirá na execução do projeto – fase preliminar que antecede o início da programação dos trabalhos. A nova ponte terá 150 metros de extensão, com duas pistas no pavimento principal, visando elevar a altura da estrutura para garantir sua segurança em futuros eventos meteorológicos.

De acordo com o vice-governador Gabriel Souza, o governo gaúcho está trabalhando para dar celeridade à reconstrução de pontes e rodovias comprometidas por causa das enchentes.

“A assinatura da ordem de serviço irá permitir que amanhã [quinta, 6] mesmo a empresa já inicie os trabalhos de sondagem e projete a construção. Além disso, a obra será realizada com foco na resiliência e na adaptação climática, considerando uma nova cota de inundação para que possamos garantir mais segurança”, destacou.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a iniciativa representa não apenas um marco significativo para a melhoria da infraestrutura viária da região, mas para a reconstrução do Rio Grande do Sul como um todo.

“A nova ponte contribuirá diretamente para a mobilidade e o desenvolvimento do Vale do Taquari a partir de uma construção moderna, reafirmando o compromisso do Estado com a segurança da população”, frisou.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, ressaltou a importância da nova ponte para o deslocamento contínuo dos usuários e para o fortalecimento da economia local.

“Com a execução dessa obra, a EGR reforça sua atuação junto às comunidades de Lajeado, Arroio do Meio e região. Asseguramos, assim, a busca por soluções rápidas para atender às demandas de trafegabilidade em uma rodovia onde circulam mais de 2,6 milhões de veículos anualmente, facilitando o transporte de cargas e incentivando o desenvolvimento do Vale do Taquari”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-estado-assina-ordem-para-construcao-de-nova-ponte-sobre-o-rio-forqueta-na-ers-130/

Governo do Estado assina ordem para construção de nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130

2024-06-05