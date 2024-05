Rio Grande do Sul Governo do Estado busca formalizar cooperação técnica com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Os pesquisadores listaram pontos que devem ser considerados fundamentais no planejamento estratégico do Estado. (Foto: Divulgação/IPH/UFRGS)

O governador do RS, Eduardo Leite, o vice, Gabriel Souza, e a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, se reuniram com pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS). O objetivo foi conhecer as pesquisas já realizadas pela instituição e encaminhar uma possível cooperação com o governo do Estado em pesquisas sobre prevenção e respostas a desastres.

“Estamos buscando uma série de parcerias e estudos que deverão ser contratados. Solicitei que o IPH faça parte do escopo de entidades e instituições que estarão envolvidas em projetos que virão pela frente. Por isso, é importante avançarmos em um acordo de cooperação técnica”, afirmou o governador.

Marjorie apontou que a parceria já existe, por meio de contribuições voluntárias do IPH no fornecimento de notas técnicas e estudos. “Estamos melhorando os nossos sistemas de previsão e alerta e precisamos aprimorar os sistemas de segurança hídrica. E é justamente isso que o Plano Rio Grande prevê: uma reconstrução com um olhar mais preparado e adaptado na questão das mudanças climáticas”, reforçou.

Os pesquisadores listaram pontos que devem ser considerados fundamentais no planejamento estratégico do Estado. Para eles, as prioridades são: melhorias no monitoramento para modelos mais confiáveis, com respostas em tempos mais curtos; capacitação dos técnicos e da população, sobretudo nas comunidades locais; e a construção de termos de referência para que os municípios possam implementar planos diretores que prevejam desastres relacionados às mudanças climáticas.

A titular da Sema lembrou que já está em andamento o termo de referência para a contratação de novos serviços da Sala de Situação, com a qualificação de dados, monitoramento e alertas. O governo também lançou, em abril deste ano, o Projeto de Educação Ambiental para Riscos de Desastres, que faz uso da educação ambiental para entender, prevenir e minimizar desastres socioambientais, com foco nas comunidades, na rede de ensino e nos agentes municipais.

O governo está planejando, ainda, a construção de unidades habitacionais definitivas, com base em estudos de diversos modelos. O projeto faz parte do Plano Rio Grande, instituído este mês e que prevê projetos para a reconstrução do Estado.

“O IPH tem a especificidade de trabalhar com os recursos hídricos. No momento, isso é uma demanda estadual, mas que envolve muitos outros campos. A ideia é poder colaborar com o Estado da melhor forma possível”, garantiu o diretor do IPH/UFRGS, Joel Goldenfum.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, o chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira, além de técnicos das secretarias envolvidas.

