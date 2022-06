Rio Grande do Sul Governo do Estado lança edital de 934 mil reais para desenvolvimento de jogos eletrônicos

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

O valor máximo de aporte a cada projeto é de R$ 467 mil. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O valor máximo de aporte a cada projeto é de R$ 467 mil. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), lançou um edital para o setor de desenvolvimento de jogos eletrônicos, no programa GameRS, com aporte de R$ 934 mil. O valor integra o Avançar na Inovação. O lançamento, que ocorreu nesta quinta-feira (2) no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e dos secretários Alsones Balestrin (Inovação, Ciência e Tecnologia) e Raquel Teixeira (Educação).

“Ao Estado, cabe analisar a realidade, o momento presente, projetar cenários e induzir o desenvolvimento econômico. E ao fazer isso, trazer o desenvolvimento humano e social, e é isso que estamos fazendo nessa área da inovação da ciência e da tecnologia, com o investimento do programa Avançar. Talvez a sociedade não tenha a real dimensão do que representa o lançamento desses editais, mas, em 2021, foram quase US$ 200 bilhões investidos na área de jogos ao redor do mundo. Isso representa um Estado com visão de futuro”, disse o governador.

O edital 01/2022 da Sict tem o objetivo de apoiar projetos que possam contribuir para o desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos no Estado do Rio Grande do Sul, com valor máximo de aporte a cada projeto fixado em R$ 467 mil. As propostas podem ser submetidas por ICTs públicas e privadas, e os projetos podem ser construídos e modelados em conjunto com empresas, sem necessidade de contrapartida.

O mercado de games é o maior e o que mais cresce em faturamento e produção dentro da indústria criativa e de entretenimento mundial. A indústria global de games vem superando em faturamento, desde 2003, o cinema, a música e a televisão somados. O Rio Grande do Sul é referência em políticas públicas voltadas ao setor por meio do programa GameRS, instituído pelo Decreto 55.359, de 9 de julho de 2020. O faturamento do setor no Estado foi de R$ 75,8 milhões em 2021, ante R$ 65,7 milhões em 2020.

De acordo com o secretário Balestrin, o setor de games é estratégico. “Investir no mercado de games é investir em tecnologias portadoras de futuro, em inovação, em talentos e em criação de empregos em setor altamente promissor”, pontua.

Os investimentos do Estado em inovação por meio do programa Avançar totalizam R$ 112,3 milhões. A submissão de propostas ao edital GameRS estão abertas até 16 de julho de 2022.

Investimentos do RS no setor de games

Como setor estratégico e em expansão, várias secretarias do Estado lançaram editais que contemplam games. Em 2019, a Secretaria da Cultura (Sedac) lançou o Edital Movimento, no valor de R$ 3 milhões, que contemplou dois projetos de games que visam a promover a cultura gaúcha, com cotas de R$ 100 mil e R$ 25 mil.

Em 2020, a Sict lançou o edital Techfuturo, com espaço para os games, que recebeu oito propostas do setor. Em 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lançou o Edital de Arranjos Produtivos Locais (APL), no valor de R$ 200 mil.

Com o programa GameRS, em 2021, a Sict apoiou, por meio de edital, a implementação de dois laboratórios de testagem de qualidade em jogos eletrônicos, no valor de R$ 808 mil. Os laboratórios serão instalados na Feevale e na Universidade de Caxias do Sul (UCS) até julho de 2023. Este ano, a Sedac também lançou R$ 2 milhões em cotas específicas para desenvolvimento e finalização de games, por meio do Edital FAC Filma.

