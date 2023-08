Rio Grande do Sul Governo do Estado lança Expointer e anuncia medidas de apoio aos produtores nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

A Expointer ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: Fernando Dias A Expointer ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Fernando Dias) Foto: Fernando Dias

A cerimônia de lançamento da 46ª Expointer será realizada nesta quinta-feira (10) em Porto Alegre. O evento é aberto a autoridades, convidados e imprensa na avenida Presidente Franklin Roosevelt, 1308, bairro São Geraldo.

Serão apresentados os detalhes da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. A Expointer ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Também serão anunciadas duas novas medidas de apoio aos produtores rurais, no âmbito do programa Supera Estiagem.

Participarão da cerimônia o governador Eduardo Leite, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, e os copromotores da Expointer – Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS), prefeitura de Esteio, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e Organização Cooperativa e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sistema Ocergs-Sescoop/RS).

Ingressos

Já estão à venda pela internet os ingressos para a Expointer. A compra pode ser feita no site do Ingresso Nacional, em www.ingressonacional.com.br/46expointer.

É necessário efetuar login na plataforma e informar nome completo e CPF da pessoa que utilizará cada bilhete. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

Além da compra de ingressos antecipados pela internet, é possível adquirir as entradas nas bilheterias físicas no local.

Os ingressos custam R$ 16 para pedestres, com meia entrada (R$ 8) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento de veículos custa R$ 40. Vale ressaltar que o valor não inclui o ingresso do motorista nem dos demais passageiros.

Agricultura familiar

O Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) apresentará na Expointer um novo recorde de expositores. A lista completa inclui 372 empreendimentos selecionados, de 174 municípios, que estarão distribuídos em 338 estandes e sete cozinhas. São pelo menos 35 expositores a mais do que no ano passado, quando 337 estiveram presentes.

Na atual edição, entre os produtos das agroindústrias familiares do Estado, será ofertada uma grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

No artesanato, estarão produtos elaborados com matérias-primas encontradas nas propriedades rurais, como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição gaúcha. Entre os produtores de plantas e flores, se destaca a produção de suculentas, orquídeas, bromélias e cactos, além da oferta de sementes crioulas.

