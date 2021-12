Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul analisa projetos para a nova etapa do programa Avançar na Saúde

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Governador e secretária da Saúde se reuniram no Centro Administrativo Fernando Ferrari Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador e secretária da Saúde se reuniram no Centro Administrativo Fernando Ferrari. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite se reuniu na segunda-feira (20), no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para acompanhar as entregas feitas por meio do programa Avançar na Saúde, lançado em setembro.

No encontro, os dois também avaliaram projetos que foram encaminhados à pasta para a segunda etapa do programa. De acordo com Arita, alguns dos critérios observados para a escolha dos hospitais que serão contemplados com novos recursos são a viabilidade dos projetos e as necessidades prioritárias das regiões, como ampliações, reformas e aquisição de equipamentos. “Também é importante que os projetos sejam exequíveis em 2022 e que qualifiquem e ofereçam novos serviços para a população”, disse a secretária.

Avançar na Saúde

O Avançar na Saúde, lançado em setembro, já anunciou R$ 249,7 milhões para serem investidos até o final de 2022 em obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.

A iniciativa faz parte do Avançar RS, programa transversal lançado em junho deste ano que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população.

Entre os três eixos do programa, o Avançar na Saúde faz parte do Avançar para as Pessoas, que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. Os outros eixos são Avançar no Crescimento e o Avançar com Sustentabilidade.

