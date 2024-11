Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul publica editais para leilão de 100 imóveis

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

O governo projeta arrecadar, em caso de sucesso em todos os leilões, pelo menos R$ 43,78 milhões Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Em janeiro, o governo do Rio Grande do Sul irá promover o leilão de 100 imóveis públicos oriundos do acervo patrimonial do Estado. Os editais com todas as orientações foram publicados no Diário Oficial.

Serão nove certames entre 8 e 31 de janeiro de 2025. O governo projeta arrecadar, em caso de sucesso em todos os leilões, pelo menos R$ 43,78 milhões – valor referente à soma dos preços mínimos estabelecidos para cada imóvel.

As informações sobre os 100 imóveis, localizados em 41 municípios do Estado, estão disponíveis no Portal de Vendas de Imóveis do RS. A plataforma inovadora permite o acesso à lista de imóveis em processo de venda pela administração, facilitando os trâmites de alienação.

A venda dos imóveis faz parte da Estratégia Integrada de Habitação lançada pelo governo do Estado em setembro. O objetivo é beneficiar, principalmente, pessoas que perderam seus lares em decorrência de enchentes. As receitas provenientes da venda de imóveis do Estado poderão ser repassadas ao Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande) para financiar habitações de interesse social.

“A estratégia para gestão dos imóveis do Estado passa por avaliar as melhores possibilidades de utilização. A venda a partir de leilões abertos a qualquer interessado que preencha os requisitos amplia as chances de sucesso; dá um destino a imóveis que, em grande parte, estão sem utilização; e ainda permite que sejam direcionados recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul”, avalia a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Imóveis em 41 municípios

Entre os imóveis disponibilizados pelo governo estão terrenos urbanos e rurais, lojas e salas comerciais, entre outros. Pode participar dos leilões qualquer pessoa física ou jurídica, desde que seja considerada habilitada a partir dos requisitos definidos em cada edital.

Os leilões foram organizados pelas subsecretarias Central de Licitações (Celic) e de Patrimônio da SPGG.

Cidades com imóveis em leilão:

Agudo

Alegrete

Arroio do Meio

Bento Gonçalves

Cacequi

Cachoeira do Sul

Camaquã

Campo Bom

Canoas

Capão da Canoa

Charqueadas

Cruz Alta

Doutor Maurício Cardoso

Encantado

Estrela

Fortaleza dos Valos

Guaíba

Ijuí

Jaguari

Montenegro

Panambi

Passo Fundo

Pelotas

Pinhal

Porto Alegre

Rio Grande

Rosário do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santana do Livramento

Santo Antônio da Patrulha

Santo Augusto

São Francisco de Paula

São Jerônimo

São Leopoldo

São Luiz Gonzaga

São Sepé

Taquari

Unistalda

Venâncio Aires

Viamão

