Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul quita nesta terça-feira folha de setembro do funcionalismo

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No dia 30 de setembro, já havia sido depositada uma parcela de R$ 2,2 mil Foto: Sefaz/Divulgação No dia 30 de setembro, já havia sido depositada uma parcela de R$ 2,2 mil. (Foto: Sefaz/Divulgação) Foto: Sefaz/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul quita, nesta terça-feira (13), a folha salarial de setembro do funcionalismo. Na última sexta (09), a Secretaria Estadual da Fazenda pagou os salários de quem recebe até R$ 4 mil líquidos, o que representa 73% dos vínculos do Executivo. No dia 30 de setembro, já havia sido depositada uma parcela de R$ 2,2 mil a todos os servidores.

Segundo a Secretaria da Fazenda, com a tendência de retomada de atividades da economia, a arrecadação vem se mantendo próxima ao projetado antes da pandemia de coronavírus.

O mês de agosto já apresentou leve crescimento de 0,9% (R$ 26 milhões) em relação ao previsto antes da crise, evoluindo para uma estabilização da receita. O mês de setembro já apresentou melhora significativa em relação ao ano anterior, apontando para crescimento real de 8,9% (R$ 266 milhões) sobre o mesmo mês de 2019 na arrecadação de ICMS.

De acordo com o subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Jatene, seguem os esforços de gestão do fluxo de caixa para priorizar o pagamento da folha no menor prazo possível, embora o período ainda siga com incertezas na retomada econômica de forma mais consistente. A partir deste mês, o Tesouro não conta mais com o auxílio federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul