Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Camas hospitalares, ventiladores pulmonares e monitores para equipar 230 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Rio Grande do Sul serão licitados pela Subsecretaria Central de Licitações nesta terça-feira (16).

A demanda é uma solicitação da Secretaria da Saúde e visa dar suporte às ações de combate ao coronavírus no Estado. O valor das aquisições está estimado em R$ 25,3 milhões, o que pode variar a partir das ofertas das empresas interessadas.

O edital prevê a entrega dos equipamentos nos municípios de Santo Ângelo, Rosário do Sul, Uruguaiana, Farroupilha, São Jerônimo, Camaquã, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Sapiranga, Santa Cruz do Sul, Lajeado, São Gabriel, Passo Fundo, Carazinho, Soledade, Vacaria, Caxias do Sul e Porto Alegre. Os locais para instalação dos equipamentos serão definidos posteriormente.

Além dos materiais para as UTIs, está previsto para esta semana o registro de preços para a compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), também uma demanda em razão da Covid-19.

