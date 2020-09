Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul recebe sete recursos na 18ª rodada do Distanciamento Controlado

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

O mapa preliminar desta rodada apontou risco epidemiológico alto (bandeira vermelha) para 12 regiões e risco médio (laranja) para as outras nove. (Foto: Divulgação)

Na 18ª rodada do Distanciamento Controlado, o governo do Estado recebeu novamente sete pedidos de reconsideração à classificação preliminar por parte de municípios e de associações regionais – mesmo número da semana passada.

Divulgado na sexta-feira (04), o mapa preliminar desta rodada apontou risco epidemiológico alto (bandeira vermelha) para 12 regiões e risco médio (laranja) para as outras nove. Todos os pedidos de reconsideração são de bandeira vermelha para laranja.

Desde que a instância recursiva foi criada, há 11 semanas, permitindo que associações regionais e municípios peçam redução na classificação de risco em um prazo de 36 após a divulgação do mapa preliminar, sete foi o menor número de pedidos enviados.

O total tem caído desde que foi implementada a gestão compartilhada do modelo de Distanciamento Controlado, na 14ª semana. Com isso, mesmo sem mudar a cor no mapa, as regiões Covid podem adotar protocolos menos restritivos à bandeira na qual estão classificados, mas no mínimo iguais à bandeira anterior, desde que tenham planos estruturados próprios aprovados por no mínimo dois terços dos prefeitos e avalizados pelo Estado.

Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Guaíba, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Santo Ângelo e Cruz Alta são as 12 regiões classificadas em vermelho nesta 18ª rodada. As demais estão em bandeira laranja.

Até o momento, 16 regiões tiveram atendidos seus pedidos de cogestão, podendo adotar protocolos alternativos: Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado. A requisição para cogestão da região de Erechim ainda está pendente de análise.

A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo, que será divulgado após análise dos recursos pelo Gabinete de Crise, na tarde de segunda-feira (07), por meio de notícia publicada no site do governo do Estado. A vigência das bandeiras da 18ª rodada começa à 0h de terça-feira (08) e se encerra às 23h59min de segunda-feira (14).

