Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Foto: Divulgação/Governo RS

O governo do Estado recebeu oito recursos contra a classificação preliminar em bandeira vermelha, ou seja, com risco epidemiológico alto para contágio e transmissão do coronavírus. O mapa definitivo da 20ª rodada do distanciamento controlado, que valerá para o período de 22 a 28 de setembro, será anunciado na tarde desta segunda-feira (21).

As cinco regiões preliminarmente classificadas com risco alto para o contágio por coronavírus são Porto Alegre, Guaíba, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Cruz Alta. Apenas Guaíba não optou pelo sistema de cogestão. O mapa preliminar foi divulgado pelo Estado na tarde da última sexta-feira (18).

Desde 11 de agosto, o governo criou a possibilidade de gestão compartilhada do modelo de Distanciamento Controlado para regiões Covid e seus respectivos municípios que quiserem estabelecer protocolos regionais mais brandos.

Estão sob a cor laranja as regiões de Capão da Canoa, Taquara, Canoas, Ijuí, Santa Rosa, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Palmeira das Missões, Erechim e Passo Fundo – todas essas sob cogestão. Além de Uruguaiana, Bagé e Santa Maria, que não atuam em gestão compartilhada.

De acordo com o Executivo, houve avanços nos indicadores de propagação da doença e de capacidade de atendimento na última semana. Entre os destaques, estão a queda de 3% em internações por covid-19 tanto nos leitos clínicos (de 803 para 778) quanto nos de UTI (713 para 693).

O Executivo destacou o elevado crescimento nas hospitalizações por Covid-19 em 10 regiões: Cachoeira do Sul (133,3%), Cruz Alta (83,3%), Uruguaiana (50%), Ijuí (41,7%), Novo Hamburgo (40,4%), Lajeado (31,8%), Santa Rosa (23,1%), Santo Ângelo (22,9%), Pelotas (21,6%) e Taquara (21,4%). Esses cenários, segundo o governo, são monitorados de perto pela gestão estadual.

O número de óbitos pela doença apresentou leve queda, sendo considerado estável, entre as duas últimas quintas-feiras (de 340 para 338). O número de casos ativos aumentou 7% (de 10.066 para 10.793).

