Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul registra ocorrência para investigação de acesso indevido aos seus portais

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ataque aos sistemas se deu em um ambiente restrito e não gerou nenhuma perda de dados ou vazamento de informações pessoais. (Foto: Elaine Barcellos de Araújo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RS (Procergs), registrou um boletim de ocorrência sobre o acesso indevido a 18 sites do governo em 8 de fevereiro. O registro foi feito no Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, em Porto Alegre, na manhã de sexta-feira (11).

O ataque aos sistemas se deu em um ambiente restrito e não gerou nenhuma perda de dados ou vazamento de informações pessoais. O acesso indevido colocou em ação o plano de contingência desenvolvido pelo Procergs, responsável pela administração das páginas.

O ataque, registrado à 1h e identificado pelas equipes à 1h19, levou a Procergs a retirar os portais do ar por precaução antes das 2h. Todas as páginas e sistemas foram retomados com segurança e retornaram ao ar na própria terça-feira, por volta das 19h30.

A modernização de processos e a digitalização de serviços são alguns dos princípios orientadores da gestão estadual, e a sua consolidação passa necessariamente pelo investimento em segurança digital. Para o período 2022/2023, por exemplo, estão previstos cerca de R$ 90 milhões em segurança e modernização dos sistemas da Procergs.

“Esse não foi o primeiro ataque, nem será o último. O protocolo de segurança da Procergs foi rápido e conseguiu evitar maiores consequências. Infelizmente, esses ataques são uma realidade na era digital e encaminhamos a ocorrência policial para que os órgãos competentes façam a devida apuração do caso”, diz o secretário Claudio Gastal.

Manual do gestor público

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) apresenta a quinta edição do Manual de Orientação do Gestor Público. A publicação, para a qual colaboraram inúmeros servidores do órgão, reúne boas práticas e conteúdo destinado a quem desempenha a função pública.

No início de 2021, a Cage realizou uma pesquisa com gestores e servidores públicos de toda a Administração Pública Estadual. A partir das informações obtidas, foi possível estabelecer as diretrizes para o aprimoramento desta edição, como a inclusão de novos capítulos, entre eles os que tratam sobre Processo Administrativo; Governança Pública; Lei Anticorrupção; Programas de Integridade; Contabilidade Pública; Fundos Públicos; Gestão de Dados; Auxílio-Funeral; e Lei das Estatais.

Boa parte dos capítulos inéditos abordam temas que, nos últimos anos, passaram por profundas alterações em seu quadro normativo e, por isso, vem demandando a atenção dos gestores e dos servidores públicos.

De acordo com o chefe da Divisão de Estudos e Orientação da Cage, Luiz Felipe Corrêa Noé, as informações colhidas na pesquisa repercutiram no aprofundamento da abordagem, bem como no avanço na indicação de fontes jurisprudenciais, principalmente daqueles temas que corriqueiramente são objetos de dúvidas e questionamentos dirigidos à Cage.

O manual pode ser acessado pelo site da Cage – https://cage.fazenda.rs.gov.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul