Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

As cestas básicas foram entregues na Central de Doações da Defesa Civil, em Porto Alegre Foto: Ascom SAS As cestas básicas foram entregues na Central de Doações da Defesa Civil, em Porto Alegre. (Foto: Ascom SAS) Foto: Ascom SAS

Na tarde desta sexta-feira (16), o governo do Rio Grande do Sul, em trabalho conjunto com a Defesa Civil, repassou 500 cestas básicas para atender de imediato os moradores de municípios atingidos pelo ciclone extratropical que se encontram fora de suas casas.

A medida é uma ação emergencial para minimizar os efeitos do temporal que atingiu, principalmente, o Litoral Norte, a Serra, Região Metropolitana e os vales do Sinos, Paranhana e Caí.

As cestas básicas foram entregues na Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre.

O próximo passo será a organização da entrega aos municípios que decretaram situação de calamidade pública ou que possuem maior número de pessoas em situação de abrigamento temporário. Na noite desta sexta, 250 cestas já foram encaminhadas para o município de Maquiné.

O titular da Secretaria de Assistência Social (SAS), Beto Fantinel, informou que esta é uma das ações que a secretaria está realizando para auxiliar as pessoas atingidas. “Tão logo tomamos conhecimento dos estragos causados pelo ciclone, nós passamos a integrar a força tarefa do governo do Estado. Montamos um grupo emergencial e, imediatamente, acionamos o departamento de segurança alimentar para destinar 1500 cestas básicas”, afirmou.

Na segunda-feira (19) está previsto o repasse de mil cestas básicas para a Defesa Civil. Esse estoque de cestas foi adquirido com recursos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no movimento RS contra a fome.

2023-06-16