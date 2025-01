Rio Grande do Sul Governo do RS lidera comitiva gaúcha que participará de feira de alimentos e bebidas na Índia

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Comitiva participará da feira de alimentos e bebidas IndusFood 2025, em Nova Delhi.

A primeira agenda internacional deste ano do governo do Rio Grande do Sul será em Nova Delhi, na Índia. A comitiva gaúcha, liderada pela Sedec (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico), com a presença da Invest RS e de empresários do setor de frutas e vinhos, viaja neste domingo (5) para o país asiático.

O objetivo é participar da IndusFood, uma das principais feiras de alimentos e bebidas da Ásia, que ocorrerá de 8 a 10 de janeiro.

Durante o evento, a estratégia da comitiva gaúcha é divulgar a produção de vinhos, espumantes, sucos de uva e maçã para promover a internacionalização desses itens, colocando-os no mercado asiático.

Além da Sedec, integram o grupo as secretarias de Turismo, que difundirá o enoturismo gaúcho, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que apresentará o azeite de oliva e a erva-mate produzidos no Estado. A delegação retornará ao RS no sábado (11).

A oportunidade de negociar com expositores e participar da IndusFood surgiu na missão oficial do Estado à Índia, em novembro do ano passado, coordenada pelo vice-governador Gabriel Souza.

“Esse movimento nos aproxima dos mercados externos e aumenta as possibilidades de consolidação de negócios com países estratégicos. Neste caso, dois meses depois do Estado visitar a Índia, estamos retornando com empresários que devem voltar com negócios fechados para o RS. Isso é um exemplo de internacionalização dos produtos gaúchos, que é uma das metas do governo para avançar no desenvolvimento de nossa economia”, afirmou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Além da participação na IndusFood, a comitiva gaúcha terá um encontro com o embaixador do Brasil na Índia, Kenneth da Nóbrega. O objetivo é identificar espaços para os produtos gaúchos no país asiático e viabilizar que eventos proporcionados pela embaixada sirvam sucos de uva de origem gaúcha.

Outras atividades previstas são as reuniões bilaterais com empresas importadoras e grupos de varejo e um encontro com o adido agrícola da embaixada brasileira, Angelo de Queiroz Maurício, para a apresentação da erva-mate gaúcha, já que a Índia demonstra interesse nessa iguaria.

