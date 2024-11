Mundo Governo do Texas oferece terreno para ajudar Trump a construir centro de deportação de imigrantes

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Trump fez das deportações em grande escala um dos principais pontos de sua campanha.

Autoridades do Texas ofereceram 1.400 acres de terra para o presidente eleito Donald Trump construir potencialmente instalações de deportação. A carta do Comissariado de Terras do Texas, enviada pela comissária Dawn Buckingham, dizia que o Estado havia adquirido recentemente terras no condado de Starr, ao longo da fronteira perto da cidade de Rio Grande.

Buckingham escreveu que seu escritório está “totalmente preparado” para firmar um acordo com agências federais e disse que a instalação seria “construída para o processamento, detenção e coordenação da maior deportação de criminosos violentos na história do país”.

Trump fez das deportações em grande escala um dos principais pontos de sua campanha. Ele prometeu reprimir a imigração, bem como a deportação em massa de pessoas sem documentos. De acordo com a carta de Buckingham, o proprietário anterior do terreno “recusou” a construção de um muro de fronteira e bloqueou o acesso das autoridades à propriedade. Agora que o terreno pertence ao Texas, Buckingham disse que a construção do muro começará.

“Como Comissária de Terras do Texas e administradora de mais de 13 milhões de acres, tem sido minha promessa a todos os texanos, desde que assumi meu papel no Comissariado de Terras do Texas, usar todas as ferramentas à minha disposição para obter controle operacional completo de nossa fronteira sul”, escreveu Buckingham.

“É por isso que estou oferecendo ao presidente eleito Trump mais de 1.400 acres de terras estatais na fronteira sul para ajudar a sua administração na execução dos seus planos de deportação para colocar a segurança e o bem-estar de todos os americanos em primeiro lugar.

Durante uma entrevista à Fox News na terça-feira (19), Abbott foi questionado sobre a oferta de fornecer terras para os planos de deportação de Trump e outras medidas do Texas para reprimir a imigração.

“Não vamos desistir”, disse Abbott. “Continuamos nossos esforços, fazendo mais para impedir a entrada ilegal no estado do Texas.”

Abbott também afirmou que a agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE) foi “marginalizada” sob o presidente Joe Biden, mas que seria “colocada de volta em campo sob o presidente Trump”. Estes esforços visam enviar uma mensagem a quaisquer imigrantes que pretendam entrar ilegalmente nos EUA de que estariam “sujeitos a deportação”, acrescentou.

Falência

Líderes empresariais dos Estados Unidos temem que a promessa de Donald Trump de deportar milhões de trabalhadores ilegais no país pode levar à escassez de mão de obra, fechando restaurantes, paralisando fazendas e pequenas empresas, e aumentando os preços.

Produtores de alimentos e de manufaturas e donos de hotéis estão contratando advogados para auditar a situação de seus trabalhadores, afirmou Amy Peck, advogada de imigração que representa empregadores na Jackson Lewis. Os empresários também estão treinando funcionários sobre como lidar com visitas surpresa de autoridades de imigração antes de Trump assumir a presidência em janeiro.

“As pessoas estão preocupadas com o preço dos alimentos agora? Espere até [os produtores de alimentos] não conseguirem trabalhadores”, comentou Peck.

O Centro de Estudos de Migração estima que os EUA tinham cerca de 11,7 milhões de pessoas com situação ilegal no ano passado. Trabalhadores nascidos em outros países representavam 18,6% da força de trabalho dos EUA em 2023, segundo o departamento de trabalho, mas o órgão não tinha uma definição sobre a situação deles. As informações são do portal de notícias CNN.

