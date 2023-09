Rio Grande do Sul Governo e entidades do setor agropecuário alinham atendimento a produtores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

O principal objetivo do encontro foi unir esforços e discutir o campo de atuação dos envolvidos no auxílio aos produtores Foto: Vinicius Medeiros/Ascom SDR O principal objetivo do encontro foi unir esforços e discutir o campo de atuação dos envolvidos no auxílio aos produtores - Foto: Vinicius Medeiros/Ascom SDR Foto: Vinicius Medeiros/Ascom SDR

O apoio aos produtores que tiveram perdas com as chuvas e as enchentes em todo o Estado foi o tema central da reunião realizada, nesta terça-feira (19), em Encantado, entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul.

O principal objetivo do encontro foi unir esforços e delimitar o campo de atuação de cada um dos agentes envolvidos no auxílio aos produtores, de forma a evitar a sobreposição no atendimento a campo e possíveis lacunas na prestação de serviço aos produtores.

As primeiras ações do grupo devem ser direcionadas a partir de um questionário que será elaborado em conjunto, com o objetivo de obter informações sobre quais são as principais demandas dos produtores, tanto em relação ao acesso às propriedades quanto no que diz respeito a infraestrutura e produção. Com base no levantamento, os técnicos serão enviados a campo para dar início aos atendimentos.

O titular da SDR, Ronaldo Santini, afirmou que o principal foco do grupo de trabalho é minimizar as perdas sofridas na agricultura e na pecuária. “Nosso propósito é produzir resultados com a maior brevidade possível, a partir de um trabalho organizado, reunindo todas as secretarias e entidades”, explicou.

“Queremos definir pontos focais que possam fazer a interlocução com as entidades que se agregam para que não tenhamos dispersão das forças de trabalho. Precisamos concentrar os esforços e definir quem cuida de cada tarefa nas áreas de atuação”, detalhou o titular da Seapi, Giovani Feltes, destacando que a ideia é unir esforços e alinhar as ações que podem ser feitas.

A presidente da Emater/RS-Ascar, Mara Helena Saalfeld, ressaltou que a entidade já está em campo desde o início dos eventos climáticos e que os dados coletados servirão de base para otimizar o trabalho. “Neste momento, não interessa qualquer empecilho operacional. Precisamos reunir esforços, colaborar com o que já vem sendo feito, estabelecendo o diagnóstico correto para o atendimento aos produtores”, afirmou.

O superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, disse que o sistema tem se envolvido desde o início com a situação e que, inclusive, já visitou algumas propriedades rurais.

“O que temos observado é que os problemas são individuais. Cada produtor tem uma necessidade e cada propriedade precisa de um auxílio. O sistema Farsul está totalmente envolvido e queremos nos unir ao trabalho que a Emater faz no interior para que possamos somar na aproximação com os produtores”, disse.

“Nós ainda não temos a dimensão de tudo que é necessário para auxiliar os produtores, mas tenho certeza que precisaremos da ajuda de todos aqui presentes”, constatou o representante da Fetag, Andrik Richter.

A próxima reunião do grupo está marcada para 3 de outubro, quando serão definid as áreas de atuação e o ponto focal de cada uma das entidades participantes.

