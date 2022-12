Economia Governo eleito planeja transferir Coaf para a Fazenda

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

O órgão responde hoje ao Banco Central, que se tornou independente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) A ideia é mesclar representantes do mercado com acadêmicos (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Fazenda, segundo integrantes do gabinete de transição. Em conversa com dirigentes petistas, Lula teria sinalizado que a estrutura federal – que atua no combate à lavagem de dinheiro e no monitoramento de movimentações financeiras atípicas – ficará sob o comando de Fernando Haddad.

O Coaf responde hoje ao Banco Central, que se tornou independente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Anteriormente, respondia ao Ministério da Economia, que, de acordo com o planejamento do governo eleito, será desmembrado.

No início da atual gestão, o Coaf chegou a ser incorporado pelo Ministério da Justiça, a pedido do ex-juiz federal Sérgio Moro, mas voltou, posteriormente, a responder ao Ministério da Economia.

Em 2019, com base em informações do Coaf, o Ministério Público do Rio Janeiro localizou movimentação financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Posteriormente, no entanto, a Suprema Corte anulou as provas obtidas.

