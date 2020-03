Notas Brasil Governo estuda FGTS como garantia em cartões de crédito

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O governo estuda que trabalhadores possam usar recursos de suas contas no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia em operações do cartão de crédito, o que teria o potencial de reduzir os juros cobrados nessa modalidade, afirmou o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, nesta quarta-feira (11).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário