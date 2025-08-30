Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Governo faz acordo para destravar medida provisória da tarifa gratuita na conta de luz

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A MP perde validade em setembro e será fatiada para votar a tarifa social antes do vencimento. (Foto: Reprodução/YouTube)

O governo Lula (PT) fechou um acordo com o Congresso para conseguir aprovar a ampliação da tarifa social de energia. A votação da medida provisória do setor elétrico está prevista para a próxima semana.

A MP perde validade em setembro e será fatiada para votar a tarifa social antes do vencimento. A gratuidade na conta de luz é uma das apostas do governo para reverter a queda na popularidade do presidente. O benefício já está valendo, mas precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para não caducar.

A previsão é que o texto seja apreciado pela comissão mista na próxima terça. Diante da demora para discussão da medida provisória, o Executivo acertou com o Congresso a votação mais rápida do benefício às famílias de baixa renda.

Pontos considerados “polêmicos” devem ser incorporados em outra MP. A medida provisória editada pelo governo em maio trata ainda da revisão dos subsídios e a ampliação do mercado livre de energia, que permitirá ao consumidor residencial definir seu fornecedor de energia. Atualmente, apenas grandes clientes, como indústrias e grandes empresas, podem fazer essa escolha. Os temas serão discutidos na medida provisória publicada para conter o aumento da conta de luz, relatada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Essa parte está saindo porque o que for parte de benefícios, vamos tratar de forma mais ampla na outra MP.
Fernando Coelho Filho (União Brasil-PE), relator da medida provisória da tarifa social.

O texto propõe conta de luz gratuita para famílias de baixa renda que gastam até 80 kWh por mês. O consumidor que ultrapassar esse limite pagará a tarifa normal para os kWh restantes. Terão direito ao benefício grupos familiares cadastrados no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita. Estão inclusos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e idosos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Governo estima que a gratuidade deve beneficiar aproximadamente 17 milhões de famílias, ou seja, 60 milhões de pessoas. O impacto com a isenção é de R$ 3,6 bilhões ao ano.

Tarifa social era aplicada de forma progressiva para famílias de baixa renda que gastam até 220 kWh. O desconto era maior para quem consumia menos. Por exemplo, gastos de 0 a 30 kWh por mês tinham 65% de desconto. O consumir que atingisse o limite dos kWh não tinha direito à redução no valor da conta de luz.

Medida prevê também o desconto social de energia elétrica. Os consumidores terão isenção do pagamento da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) para consumo de até 120 kWh/mês. O benefício é válido para famílias do CadÚnico e com renda per capita entre meio e um salário mínimo.

Cerca de 21 milhões de famílias podem ser beneficiadas, o que representa 55 milhões de pessoas. Esse desconto pode gerar uma redução de 12% nas contas de luz dos consumidores beneficiados. Com informações do portal Uol.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Operação contra o PCC gera disputa de protagonismo entre Lula e Tarcísio
Ex-presidente Bolsonaro pode ficar até sete anos em regime fechado se condenado a pena máxima
https://www.osul.com.br/governo-faz-acordo-para-destravar-medida-provisoria-da-tarifa-gratuita-na-conta-de-luz/ Governo faz acordo para destravar medida provisória da tarifa gratuita na conta de luz 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Personalidades lamentam a morte de Luis Fernando Verissimo
Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Pode te interessar

Brasil A semana em que o País tomou conhecimento do descomunal alcance dos tentáculos do PCC

Brasil “O crime organizado mudou a estratégia para lavar dinheiro e ocultar crimes: trocou o uso de doleiros por fintechs”, disse o presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal

Brasil Pressionado pelo partido União Brasil, ministro do Turismo resiste em deixar governo

Economia Pix terá nova regra para impedir golpes