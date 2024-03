Educação Governo federal anuncia 100 novos institutos federais de educação no País

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Segundo o MEC, investimento permitirá a criação de 140 mil novas vagas para alunos Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O governo federal anunciou nesta terça-feira (12) a criação de 100 novos IFs (institutos federais) de educação, ciência e tecnologia no Brasil. O Nordeste é a região que receberá o maior número de novas unidades, segundo o MEC (Ministério da Educação).

O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que faz oposição ao governo e foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara, também esteve no evento.

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a expansão das unidades criará 140 mil novas vagas para alunos no país, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Mil gols

Lula relembrou jogadores de futebol como Pelé e Romário, que marcaram mais de mil gols, e afirmou no discurso definiu a meta de chegar a mil campi de institutos federais – serão 702 com os anunciados nesta terça.

“Temos uma meta, marcar mil gols. Nossos mil gols vai ser construir mil institutos federais neste país”, disse o presidente. Segundo o presidente, é importante investir para que jovens tenham profissões e, por meio da educação, se tornem “cidadãos de primeira classe”.

Lula voltou a criticar quem chama de ‘gasto’ os recursos aplicados na educação. “É proibido no meu governo falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro de educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. O que é gasto é dinheiro em cadeia, gastar fortuna para combater droga, contrabando, o crime organizado. Isso é gasto”, disse.

Investimento em educação

As instituições de educação profissional e tecnológica (EPT) oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional, técnicos e de graduação e pós-graduação.

O aumento do número de campi e de matrículas nos institutos federais é defendido por Lula desde o começo do terceiro mandato. O investimento nas novas unidades faz parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Segundo o MEC, serão investidos R$ 3,9 bilhões nos próximos anos. Os recursos também serão utilizados em melhorias nos demais institutos. Os institutos integram a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, criada em 2008. As instituições foram criadas a partir das antigas escolas técnicas.

A rede é composta por 38 institutos federais, dois Cefets (centros federais de educação tecnológica), 22 escolas técnicas vinculadas às universidades, o Colégio Pedro II e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

2024-03-12